В Minsk World старт продаж сразу трех домов! Новогодняя сказка по цене от 860 евро за м²!

Встречайте Новый год в ритме танца вместе с Minsk World! Сегодня стартуют продажи сразу трех домов в квартале "Мировых танцев"! Предложение по-настоящему волшебное! Цена квадратного метра – всего от 860 евро за м²!

Выбирайте апартаменты в новостройках "Румба", "Самба" и "Ча-ча-ча"!

Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ действуют только до Нового года! Апартаменты в в Minsk World станут идеальным подарком! Новогодние праздники – лучшее время для исполнения вашей заветной мечты! Не упустите свой шанс стать волшебником для своей семьи!

Подробности уточняйте у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. Получить необходимую информацию можно и в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Для вашего удобства мы работаем в выходные и праздничные дни! Отдел продаж по адресу Мстиславца,9 работает: 25 декабря с 9:00 до 20:00; 30 декабря с 8:30 до 20:30; 31 декабря с 8:30 до 20:30; 1 января с 9:00 до 20:00; 7 января с 9:00 до 20:00. Отдел продаж по адресу Мстиславца, 11 работает: 25 декабря с 9:00 до 22:00; 30 декабря с 9:00 до 22:00; 31 декабря с 9:00 до 20:00; 1 января с 12:00 до 22:00; 7 января с 9:00 до 22:00.

Предложение доступно не только минчанам! Наши специалисты работают в 57 городах страны! Они ответят на все интересующие вопросы, помогут выбрать апартаменты и заключить договор!

Таким квартал "Мировых танцев" будет после завершения строительства

Квартал "Мировых танцев" - идеальное место для тех, кто любит быстроту передвижения и мобильность. Одна из границ – улица Аэродромная, по которой удобно добираться в любую точку города. В пешей доступности работает станция метро "Институт культуры" и строится станция метро "Аэродромная", есть остановки наземного общественного транспорта.

Такими будут новостройки "Самба", "Румба" и "Ча-ча-ча"

Чем еще понравится квартал ценителям городского комфорта?

· В центре запроектированы две школы

· Готовый детский сад есть через дорогу в квартале "Южная Европа"

· Транзитное движение транспорта исключено

· Спортивные и детские площадки возле каждого дома

· Зеленые зоны отдыха и выгула домашних животных

· Шикарный парк запроектирован в пешей доступности

· Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр строится в пешей доступности

· Взрослая и детская поликлиники появятся в пешей доступности

· На первых этажах многих домов – коммерческие помещения

Экономические сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Уже сейчас инфраструктура квартала готова практически полностью!

Вы можете выбрать апартаменты в любом из трех домов – "Самба", "Румба" или "Ча-ча-ча". Это новостройки – высотные акценты квартала высотой по 25 этажей, они похожи по своим характеристикам.

Так будут выглядеть высотные акценты квартала "Мировых танцев"

В каждом доме вас ждут апартаменты площадью от 28 до 75 м² со свободными планировками, высокими потолками и панорамными окнами. На первых этажах разместятся коммерческие помещения, а значит здесь появятся кафе, магазины, аптеки и другие объекты городского ритейла. Вы сможете спуститься за кофе или свежим хлебом к завтраку прямо на лифте. Кстати, в каждом доме будет по три комфортных лифта, один из которых – панорамный.

Лобби дома "Ча-ча-ча"

Лобби дома "Румба"

Лобби дома "Самба"

На первом этаже в каждом доме – дизайнерское лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой и местом для консьержа. Дизайнеры разрабатывают интерьер таким образом, чтобы у каждой новостройки было неповторимый облик. Находится в таком месте – одно удовольствие! Для удобства здесь также появятся места для хранения велосипедов и увеличенный тамбур, в котором вы сможете оставлять детские коляски.

Возле каждого дома появятся парковки для велосипедов, современные детские и спортивные площадки. Для семей с детьми – это важный плюс. Многие клиенты комплекса рассказывают, что эти локации нравятся не только малышам, но и подросткам.

В квартале будет много сочной зелени

Всем клиентам в многофункциональном комплексе Minsk World предлагают гибкие условия оплаты. Приобрести апартаменты можно:

· В рассрочку до 60 месяцев

· С помощью партнерской кредитной программы

· За собственные средства

Приобретайте апартаменты в многофункциональном комплексе Minsk World и пользуйтесь всеми преимуществами "15-МИНУТНОГО ГОРОДА"!

Minsk World – ваша прибыльная инвестиция в счастливое будущее вашей семьи!

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