В Минске 85 пар планируют заключить брак в День семьи

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День семьи 15 мая планируют зарегистрировать брак 85 столичных пар, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Для создания семейного союза молодожены часто выбирают красивые и праздничные даты: День влюбленных, День города, День семьи, любви и верности.

Тем, кто собрался заключить брак, в Минюсте напомнили, что законодательство позволяет это сделать в любом органе загса по выбору молодоженов. Заключение брака происходит в срок, согласованный парой с органом загс, но не ранее чем через 3 дня и не позднее чем через 3 месяца со дня обращения. Однако этот срок может быть сокращен в случае беременности, наличия общего ребенка, иных особых обстоятельств.-0-