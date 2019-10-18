В Минске чествовали финалистов акции МВД "Семья! Служим вместе!"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наградили финалистов республиканской акции МВД "Семья! Служим вместе!". Они получили благодарности от имени министра внутренних дел, дипломы и памятные подарки. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Финалистами акции стали 14 семей, представляющие ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, учреждения образования, департаменты охраны, исполнения наказаний МВД, а также внутренние войска МВД. Открывая церемонию награждения, заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков отметил, что МВД уделяет огромное внимание вопросам семьи. "Мы отдаем должное сотрудникам, которые проявляют активную жизненную позицию, сохраняют и развивают семейные ценности, участвуют в общественной жизни", - сказал он.

Площадкой проведения церемонии награждения выступила Академия МВД. В ее фойе разместилась выставка техники и вооружения кафедр криминалистики, тактико-специальной подготовки и криминалистических экспертиз вуза. Здесь можно было ознакомиться и с фотогазетами подразделений, отражающими этапы проведения акции и работами конкурса детских рисунков. Его победителей, кстати, тоже отметили. Начальник Академии МВД Сергей Дорошко и член общественного совета при МВД, художник-скульптор Александр Дранец вручили им дипломы и наборы для творчества.

В этом году акция "Семья! Служим вместе!" проходит уже в двенадцатый раз. Это добрая традиция МВД, которая призвана укреплять институт семьи, сплачивать служебные коллективы.-0-