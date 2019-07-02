В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование волонтеров II Европейских игр состоялось сегодня в парке "Дримленд" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало около 8 тыс. волонтеров, которые были задействованы на Играх. В торжественной обстановке самым активным из них вручены 10 благодарностей главы Администрации Президента и 10 благодарностей премьер-министра. Кроме того, они получат путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. 22 лучших волонтера, принимавших участие в эстафете "Пламя мира", отмечены наградами Министерства образования, 17 лучшим волонтерам по функциональным направлениям вручены награды фонда "Дирекция II Европейских игр". Все награжденные также получили сувенирную продукцию с логотипом Игр и отмечены золотым значком волонтера, изготовленным фондом.

Как отметил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, волонтеры во время II Европейских игр достойно работали с командами на спортивных объектах, доброжелательно общались с гостями столицы, создавали благоприятную атмосферу в городе.

По словам министра образования Игоря Карпенко, волонтеры в определенной степени являлись символом Игр. "Сегодня мы проводим одно из первых мероприятий, где хотим сказать спасибо волонтерам, поощрить их. Такие мероприятия будут продолжаться, чествования лучших волонтеров пройдут в учреждениях и организациях, которые представляют эти ребята, - сказал он. - Волонтеры со своей задачей справились. Главное, чтобы волонтерские традиции, которые благодаря Европейским играм приобрели новое звучание, продолжались, и мы использовали потенциал этих молодых людей для других масштабных массовых мероприятий, которые будут проходить в Беларуси".

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, во время II Европейских игр, помимо спортивного результата, одной из важных задач было показать гостеприимство, культуру страны. "Волонтеры - то звено, которое смогло продемонстрировать нашу культуру, обычаи, настроение. При этом они успевали болеть за белорусских спортсменов на стадионах", - подчеркнул министр. Он высказал им благодарность от лица Министерства спорта и туризма, спортсменов, всей спортивной отрасли.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов добавил, что выбрать лучших из лучших было очень сложно, потому что все волонтеры ответственно выполняли свои обязанности. "Мы ценим каждого, кто был с нами все это время, тех, кто не жалел себя и своих усилий, чтобы II Европейские игры прошли на достойном уровне", - сказал он.

В числе награжденных волонтеров - Ольга Брикман. Она получила благодарность главы Администрации Президента. "Думаю, что меня оценили за мое стремление быть волонтером. Прежде чем попасть на Европейские игры, я была волонтером на этапе Кубка мира по велотреку. Главное в работе волонтера - быть активным, не бояться трудностей, любить спорт и быть доброжелательным к людям. Мне было очень интересно работать на Играх, это хороший опыт, прекрасный старт для того, чтобы и дальше участвовать в спортивных соревнованиях мирового уровня", - отметила волонтер.

Сегодняшнее мероприятие подготовлено в формате фестиваля: задействованы интерактивные площадки, малые музыкальные сцены, организованы конкурсы и развлечения, запланированы выступления популярных среди молодежи белорусских музыкальных коллективов.-0-

Фото Оксаны Манчук