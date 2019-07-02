В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 июля 2019, Вт
+18°C
Переменная облачность EUR 2.3117
USD 2.0471
RUB 3.2371
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной
Президент
Румас возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске
Общество
В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
Экономика
Время побед для покупателей "Евроопт": 4 июля состоится розыгрыш 123-го тура игры "Удача в придачу!"!
Общество
Предметное обсуждение предложений по интеграции в СГ может состояться на Форуме регионов в июле
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Гомельской области из-за жары прогнозируют развитие чужеродного насекомого-вредителя
20:49 Регионы
Более 1 тыс. человек приняли участие в мультимедийном флешмобе ОНТ "Гимн 2.0"
20:41 Общество
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
20:38 В мире
Представители БСЖ возложили цветы к монументу матери-патриотки в Жодино
20:13 Общество
Лукашенко присвоил генеральские звания
20:08 Президент
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
20:05 Калейдоскоп
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
19:55 Политика
Приняты дополнительные меры по повышению эффективности социально-экономического комплекса
19:45 Президент
Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии
19:32 В мире
Учреждения здравоохранения возьмут шефство над памятниками погибшим в годы войны медработникам
19:30 Общество
ЕЭК выработала меры по развитию производства молока и молочной продукции в ЕАЭС
19:27 Экономика
ЕЭК одобрила рекомендацию по производству свинины в ЕАЭС
19:24 Экономика
Об исторической памяти, суверенитете и духовной силе белорусов - выступление Лукашенко ко Дню Независимости
19:17 Президент
Строительство ж/д терминала в "Великом камне" начнется в 2020 году
19:06 Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на поставки из Беларуси технического казеина
18:59 Экономика
Посол Украины: день освобождения от немецко-фашистских захватчиков - великая дата для белорусского народа
18:58 Общество
Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов в Житомир
18:54 Президент
Футболисты и тренеры "Витебска" возложили цветы к городскому мемориалу
18:25 Регионы
Беларусь и Китай обсуждают организацию совместных компаний по перевозке грузов воздушным транспортом
18:17 Экономика
Беларусь организует для детей из Польши и Японии отдых и оздоровление в "Зубренке"
17:55 Президент
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Беларусь помнит Беларусь помнит
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр

Общество 02.07.2019 | 15:17
Во время церемонии
Во время церемонии
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
Другие темы

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование волонтеров II Европейских игр состоялось сегодня в парке "Дримленд" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие собрало около 8 тыс. волонтеров, которые были задействованы на Играх. В торжественной обстановке самым активным из них вручены 10 благодарностей главы Администрации Президента и 10 благодарностей премьер-министра. Кроме того, они получат путевки на чемпионат Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. 22 лучших волонтера, принимавших участие в эстафете "Пламя мира", отмечены наградами Министерства образования, 17 лучшим волонтерам по функциональным направлениям вручены награды фонда "Дирекция II Европейских игр". Все награжденные также получили сувенирную продукцию с логотипом Игр и отмечены золотым значком волонтера, изготовленным фондом.

Как отметил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, волонтеры во время II Европейских игр достойно работали с командами на спортивных объектах, доброжелательно общались с гостями столицы, создавали благоприятную атмосферу в городе.

По словам министра образования Игоря Карпенко, волонтеры в определенной степени являлись символом Игр. "Сегодня мы проводим одно из первых мероприятий, где хотим сказать спасибо волонтерам, поощрить их. Такие мероприятия будут продолжаться, чествования лучших волонтеров пройдут в учреждениях и организациях, которые представляют эти ребята, - сказал он. - Волонтеры со своей задачей справились. Главное, чтобы волонтерские традиции, которые благодаря Европейским играм приобрели новое звучание, продолжались, и мы использовали потенциал этих молодых людей для других масштабных массовых мероприятий, которые будут проходить в Беларуси".

Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, во время II Европейских игр, помимо спортивного результата, одной из важных задач было показать гостеприимство, культуру страны. "Волонтеры - то звено, которое смогло продемонстрировать нашу культуру, обычаи, настроение. При этом они успевали болеть за белорусских спортсменов на стадионах", - подчеркнул министр. Он высказал им благодарность от лица Министерства спорта и туризма, спортсменов, всей спортивной отрасли.

Заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов добавил, что выбрать лучших из лучших было очень сложно, потому что все волонтеры ответственно выполняли свои обязанности. "Мы ценим каждого, кто был с нами все это время, тех, кто не жалел себя и своих усилий, чтобы II Европейские игры прошли на достойном уровне", - сказал он.

В числе награжденных волонтеров - Ольга Брикман. Она получила благодарность главы Администрации Президента. "Думаю, что меня оценили за мое стремление быть волонтером. Прежде чем попасть на Европейские игры, я была волонтером на этапе Кубка мира по велотреку. Главное в работе волонтера - быть активным, не бояться трудностей, любить спорт и быть доброжелательным к людям. Мне было очень интересно работать на Играх, это хороший опыт, прекрасный старт для того, чтобы и дальше участвовать в спортивных соревнованиях мирового уровня", - отметила волонтер.

Сегодняшнее мероприятие подготовлено в формате фестиваля: задействованы интерактивные площадки, малые музыкальные сцены, организованы конкурсы и развлечения, запланированы выступления популярных среди молодежи белорусских музыкальных коллективов.-0-

Фото Оксаны Манчук

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Европейские игры, Карпенко, Минск, Рыженков, церемония
Версия для печати
Спонсоры и партнеры II Европейских игр
Спонсоры и партнеры II Европейских игр
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3117 BYN 2.31 BYN 2.316 BYN
USD
2.0471 BYN 2.045 BYN 2.05 BYN
RUB
3.2371 BYN 3.23 BYN 3.24 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией
Все видео

Фотоновости

Лукашенко: будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве
Все фото

Инфографика

Итоги ЦТ-2019 На централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году зарегистрировались 76,9 тыс. человек, из них 47,26% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: у нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией
Лукашенко присвоил генеральские звания
Приняты дополнительные меры по повышению эффективности социально-экономического комплекса
Политика
Во время заседания. Фото МИД Беларусь намерена расширить работу с диаспорой в сферах образования, туризма и экономики
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Экономика
Фото из архива В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
ЕЭК выработала меры по развитию производства молока и молочной продукции в ЕАЭС
ЕЭК одобрила рекомендацию по производству свинины в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива В Могилевской области ветер повредил кровли 12 жилых домов и 9 сельхозобъектов
Легковушка наехала на маленького ребенка в Пружанском районе
В Брестской области зарегистрирован случай заболевания туляремией
Регионы
Во время акции ФОТОФАКТ: Акция "Память вечна" прошла на мемориальном комплексе "Урочище Пески"
В Гомельской области из-за жары прогнозируют развитие чужеродного насекомого-вредителя
Футболисты и тренеры "Витебска" возложили цветы к городскому мемориалу
Спорт
Дарья Домрачева II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну - Домрачева
Шведский голкипер Юнас Энрот вернулся в ХК "Динамо-Минск"
Белорусские гандболисты одержали вторую победу на юношеском чемпионате Европы
Технологии
Интернет-портал "Партизаны Беларуси" презентовали в Минске
NASA покажет сегодня онлайн-трансляцию полного солнечного затмения
Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта создадут в "Великом камне"
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу
Тема малой родины станет главной на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия
В мире
Фото Министерства обороны России В России при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты
Неизвестный смертельный вирус распространяется в Боливии
Калейдоскоп
Фото Romain Thiery ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
Вышел трейлер второй части "Джуманджи"
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Огонь в сердцах, вдохновение на аренах
Сюрприз в ромашках и васильках
Вернуть золотое руно
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия