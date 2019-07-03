3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дали праздничный салют в честь Дня Hезависимости, сообщает БЕЛТА.
Салют в белорусской столице традиционно запустили с шести огневых позиций. Первая - за стелой "Минск - город-герой". Вторая и третья расположены вблизи деревень Новинки и Зацень. Четвертая позиция - на территории бывшего аэропорта Минск-1, пятая - на пустыре Чижовского кладбища, шестая - в военном городке Уручье.
Праздничный салют прогремел также во всех областных центрах.-0-
Фото Оксаны Манчук и Максима Гучека
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