3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дали праздничный салют в честь Дня Hезависимости, сообщает БЕЛТА.

Салют в белорусской столице традиционно запустили с шести огневых позиций. Первая - за стелой "Минск - город-герой". Вторая и третья расположены вблизи деревень Новинки и Зацень. Четвертая позиция - на территории бывшего аэропорта Минск-1, пятая - на пустыре Чижовского кладбища, шестая - в военном городке Уручье.

Праздничный салют прогремел также во всех областных центрах.-0-

Фото Оксаны Манчук и Максима Гучека