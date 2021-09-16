В Минске до 2025 года планируется реконструировать около 20 мостов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 2025 года планируется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию около 20 мостов. Об этом сообщил сегодня журналистам директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"В Минске большая часть работ и затрат в ближайшие годы будут направлены, конечно же, на реконструкцию существующих мостов. Они находятся не в самом удовлетворительном состоянии. Уже закончили капитальный ремонт и реконструкцию моста на кольцевой, в сентябре открыли там движение, это 18-й км на границе Ленинского и Октябрьского районов. Подготовлена и сейчас находится на экспертизе документация по капитальному ремонту и реконструкции еще двух мостов - на проспекте Жукова и на пересечении с ул. Железнодорожная. Ориентировочная стоимость строительства будет составлять до Br75 млн. Объекты включены в планы, работы должны начаться уже в этом году", - рассказал директор предприятия.

По его информации, также осуществляется разработка проектно-сметной документации на реконструкцию еще пяти мостов. Всего по городу планируется до 2025 года реконструировать и капитально отремонтировать порядка 20 мостов.

Также Сергей Панев отметил, что завершаются работы по строительству первого транспортного кольца на участке от ул. Толстого до пр. Дзержинского. "Планируемый срок ввода - середина следующего года. Эта дорога позволит конкретно разгрузить центр города и перенаправить потоки как грузовых, так и легковых автомобилей", - добавил руководитель предприятия.-0-