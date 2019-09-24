24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горячее питание получают 96,5% школьников, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

"Горячее питание в Минске получают 96,5% школьников. Всем учащимся 1-11-х классов учреждений общего среднего образования независимо от условий оплаты предоставлены дневные рационы питания, единые по основному приему пищи, - это обеды в виде двух комплексов", - рассказала Надежда Великая.

По ее словам, на особом контроле - вопрос качества блюд, входящих в меню обучающихся. Причем не только в учреждениях общего среднего образования, но и профессионально-технического, а также среднего специального образования. "Мы видим, что все требования, которые предъявляются к питанию обучающихся, выполняются. В буфетах представлен широкий ассортимент салатов, выпечки, соков и напитков. Организовано диетическое питание. Общаясь с детьми и педагогами, мы получаем очень хорошие отзывы. Я думаю, что сегодня школьное питание не уступает по своим качественным характеристикам тому питанию, которое дети получают дома", - отметила замначальника отдела Мингорисполкома.

Надежда Великая подчеркнула, что проблем с питанием обучающихся не возникает. "Есть единичные случаи, когда к нам обращаются граждане. Нужно все людям объяснять, и вопросы будут исчерпаны, что мы сегодня и видим", - добавила она.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Питание минских школьников разнообразят 10 новинками К новому учебному году разработано 10 наименований блюд и мучных кондитерских изделий. Многие из них дети уже опробовали в осеннем меню, и они им очень понравились.