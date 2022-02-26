В Минске избирательница вместе с бюллютенем опустила в урну паспорт

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время досрочного голосования на избирательных участках не обходится и без некоторых курьезов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Так, например, на одном из участков в Минске пожилая женщина случайно бросила в урну свой паспорт вместе с бюллетенем. Документ ей вернут не раньше понедельника, после того как посчитают голоса. Комиссия записала адрес и телефон женщины и пообещала, что паспорт ей доставят прямо домой.

Были и попытки проголосовать без паспорта. Но, скорее, по незнанию, а не с целью что-то нарушить. В одном из районов Могилевской области женщина пришла на участок без паспорта. Долго доказывала комиссии, что они ее и так знают, что все тут свои. Те на уговоры не поддались и отправили гражданку домой за документом. Впоследствии оказалось, что голосовать она должна даже не на этом участке, рассказали в информационном центре ФПБ.-0-