В Минске многие больные коронавирусом начинают дышать сами после двух-трех недель на ИВЛ - Дзядзько

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мае практически во всех стационарах Минска есть уже целые серии пациентов, которые были отлучены от ИВЛ после длительной искусственной вентиляции легких. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько, сообщает БЕЛТА.

В эфире показали кадры из реанимации НПЦ. Один из пациентов с COVID-19 здесь 39 дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь он дышит сам. Кроме этого, в центре сделали операцию по пересадке печени мужчине с коронавирусом.

"В мае после длительной вентиляции, которая составляла две, три недели, а то и больше, во всех практически стационарах города имелись уже целые серии пациентов, которые были отлучены от ИВЛ. И мы надеемся, что такая статистика будет составлять порядка 70% выздоровевших отлученных от ИВЛ", - сказал Александр Дзядзько. При этом после начала пандемии медики получали данные о том, что очень низкий процент пациентов отлучается от вентиляции и очень высокая летальность.

Александр Дзядзько является главой Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Недавно он проводил вебинар на тему "Практические аспекты оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с инфекцией COVID-19".

"Мы взяли группу пациентов, которые умерли за этот период в отделениях реанимации. Туда, конечно, входили пациенты с подтвержденной COVID-инфекцией и те, у которых COVID-инфекция не была подтверждена. И считали летальность. Это, конечно, приблизительные показатели были. Но они указали на то, что наши данные примерно сопоставимы с теми данными, которые есть у зарубежных специалистов", - рассказал медик.

"Там было много таких нюансов, которые человек, что не знает тонкостей реанимационной работы, может не совсем правильно интерпретировать и разобраться в тех цифрах и в тех показателях, которые мы продемонстрировали", - отметил Александр Дзядзько. В эфире телеканала подчеркнули, что на том совещании врачи сделали вывод, что подходы к лечению самых тяжелых пациентов белорусскими медиками выбраны правильные.

В НПЦ, где работает Александр Дзядзько, только на этой неделе провели 5 операций по трансплантации печени и 9 по пересадке почек.

"COVID-инфекция - это сегодня большая проблема, но если человеку нужно выполнять операцию трансплатации печени и без нее он в ближайшее время умрет - нет никакой разницы ни для него, ни для его семьи, ни для общества от чего он умрет: от того, что ему не выполнили трансплатацию печени или у него развилась ковид-инфекция. Поэтому именно для этого в нашей клинике сохраняются все остальные виды медицинской помощи", - констатировал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.-0-