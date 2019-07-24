В Минске начал работу новый офис Белинвестбанка

В Минске открылся новый офис Белинвестбанка. Подразделение расположилось по адресу: ул. Богдановича, 153, в здании Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Новый офис соответствует концепции "ЭкоЛогичный банк", которую сегодня реализует кредитно-финансовый институт. В ее основе - качество оказываемых услуг, доступность и комфорт для клиентов.

Это единственный в республике офис банка с широким комплексом услуг, который находится на территории агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Особенно удобно в нем будет обслуживаться тем, кто совершает государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Фактически здесь реализован принцип одного окна, когда в одном месте можно получить весь спектр услуг, в том числе банковских, при совершении операций с недвижимостью. Вместе с тем в данном подразделении клиенты могут получить комплекс и иных банковских услуг.

"Идея ипотечных офисов не новая, но я хочу подчеркнуть, что, несмотря на месторасположение, мы отказались от идеи узкой специализации нашего нового подразделения. Реализуя политику доступности, предоставили возможность получения всего комплекса банковских услуг, - отметил на церемонии открытия заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Игорь Борейко. - Вместе с тем наши клиенты могут здесь получить максимальный комплекс услуг, связанных с операциями по недвижимости, и оценить удачное соседство сразу трех организаций: банка, агентства по регистрации и девелоперской компании, которая появится в ближайшее время на территории офиса. Верю, что сотрудничество будет успешным, потому что по итогам полугодия Белинвестбанк находится на лидирующих позициях в стране по финансированию недвижимости".

В просторном зале подразделения одновременно работают трое сотрудников банка. Специалист по продаже розничных банковских продуктов оказывает услуги по кредитованию, оформлению и выдаче платежных карточек, открытию счетов и вкладов. Две кассы осуществляют весь основной комплекс расчетно-кассового обслуживания: валютно-обменные операции, прием платежей, операции с текущими счетами и вкладами, платежными карточками. В кассах подразделения осуществляются экспресс-переводы и международные переводы по системе "Золотая корона", а также производятся выплаты страховых возмещений.

Подразделение оказывает услуги по приему выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это особенно удобно для арендаторов торговых центров, расположенных неподалеку, и представителей малого и среднего бизнеса, работающих в этом микрорайоне.

Кроме того, в здании по адресу: ул. Богдановича 153, расположены два инфокиоска непосредственно на территории Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.

Время работы подразделения:

Понедельник - пятница: 09:00-18:50;

суббота: 09:00-16:00 (только кассовое обслуживание);

воскресенье: выходной.

Удачное месторасположение позволило создать полностью безбарьерную среду. Большая парковка рядом со зданием, где расположен офис, имеет специально отведенные места для водителей с ограниченными возможностями, а вход в подразделение банка оборудован пандусом.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Огромный опыт и традиции, накопленные за 27-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса. Сегодня банк представлен одной из самых обширных среди кредитно-финансовых институтов региональных сетей . Клиенты банка могут воспользоваться качественным банковским сервисом в 110 офисах, а также совершить операции в более чем 500 банкоматах и 220 инфокиосках.

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