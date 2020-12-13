13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начал работу VIII Белорусско-российский молодежный форум, передает корреспондент БЕЛТА.

Вторая, очная часть форума объединила около 60 человек - представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций - партнеров Беларуси и России.

"Сегодня и всегда с нашими российскими коллегами мы готовы продолжать сотрудничество, начиная от межрегиональных связей, которые активно развиваются, заканчивая совместными крупными молодежными проектами. Время показало, что на нашей диалоговой площадке зарождаются взаимодействие и дружба, которые перерастают в конкретные дела. Мы обсудим, как важно сохранить историческую память. Эта тема как никогда актуальна. И наша общая задача - не только помнить, но и не допустить попытки переписать историю Великой Победы. В фокусе нашего внимания будет вопрос важности поддержки и развития волонтерского движения. Обменяемся опытом трудоустройства молодежи в Беларуси и России", - рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрий Воронюк.

Председатель Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий отметил, что онлайн-форматы с учетом распространения по всему миру коронавирусной инфекции приобретают все большую популярность. Но чрезвычайно важно, что форум продолжает работу офлайн на диалоговой площадке в Минске. "Ничто и никогда не заменит живого общения. Личную встречу не заменит даже огромное количество онлайн-включений. Накануне Нового года мы сможем сверить часы и подвести итоги непростого во всех смыслах 2020 года и выстроить дорожную карту на 2021-й. РСМ есть что предложить, особенно в разрезе новых технологий, молодежного туризма. Также считаю, что сегодня нам нужно больше внимания уделять теме СМИ, особенно молодежных, и работе в социальных сетях. В год 75-летия Победы мы сумели реализовать огромное количество совместных проектов. И у нас есть предложение при проведении патриотических мероприятий более широко и причем абсолютно бесплатно использовать военную киноэпопею "Подольские курсанты" о молодых людях, которые в 1941 году стали преградой на пути фашистов в Москву", - подчеркнул он.

"Отрадно, что молодежная общественная инициатива, рожденная много лет назад, позволила нам перейти к взрослому формату работы форума на официальном и серьезном уровне. Уверен, что результатами нашей встречи станут прорывные новые решения. Мы приехали с целым пакетом гармонизации молодежной работы между двумя странами, а также государственных молодежных политик. Есть ряд предложений, связанных с формированием общей структуры по управлению и координации молодежной политики в Союзном государстве", - добавил председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков.

Фото ЦК "БРСМ"

Работа молодежного форума продлится по 15 декабря включительно. Программа насыщена рядом активностей. В эти минуты проходит нетворкинг. Организаторы уверены, что это мероприятие поможет выстроить профессиональные отношения с участниками форума для дальнейшей эффективной работы. Далее ожидается официальное открытие, после чего начнется работа тематических секций "Социальные программы поддержки молодежи".

В частности, планируется обсудить темы поддержки молодежных лидеров как укрепление кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью, сотрудничества двух стран в развитии и поддержке волонтерства, трудоустройства молодежи и программ по ее поддержке. Также запланирована встреча участников форума с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным.

Сегодня участники форума планируют принять итоговую резолюцию. 14 декабря молодежь посетит Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоится встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". В заключительный день работы форума, 15 декабря, его участники присоединятся к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти". Завершится работа форума встречей с членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России. Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума состоялся в формате видеоконференции в рамках официальной программы VII Форума регионов Беларуси и России 25 сентября.-0-

Стратегию развития дальнейшего сотрудничества обсудит молодежь Беларуси и России в Минске