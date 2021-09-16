В Минске открылась фотовыставка о детях с инвалидностью в школе

В Минске на площади Свободы открылась мобильная выставка под открытым небом "Просто дети в школе". Она рассказывает об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях. Открытие фотовыставки приурочено к началу учебного года.

Каждый житель и гость города может познакомиться с историями детей, которые учатся в обычных школах, дружат со сверстниками, мечтают о будущей профессии и чувствуют, что их понимают и принимают.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании "Просто дети в школе", которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

– Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, – важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми, – отмечает Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки. Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не преграда – все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

В фокусе фотовыставки не только школьники с инвалидностью. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители – такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Маша учится в обычной школе Минска. У девочки синдром Дауна. Мольберт, кисти и краски – ее любимый способ общения с миром.

Мама Маши, Ирина, признается, что фотопроект – яркое событие в жизни всей семьи: "Мы с радостью согласились стать героями фотопроекта. Для нашей семьи это ещё одна возможность рассказать окружающим, что независимо от каких-либо диагнозов наши дети могут наравне со всеми учиться в школе, получать новые знания, дружить с одноклассниками и строить планы на будущее. При правильных подходах инклюзия в школе полезна для всех. А такие проекты необходимы нашему обществу. Это еще один шаг к принятию детей, которые выбиваются из понятия "норма", но при этом они отличные друзья, талантливые мальчики и девочки и старательные ученики и ученицы".

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью "Просто дети в школе" пробудет на площади Свободы до 23 сентября, а после переедет в Витебск. До ноября экспозиция посетит все областные центры страны.

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА