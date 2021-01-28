В Минске открылась выставка, посвященная председательству Беларуси в СНГ в 2021 году

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка, посвященная председательству Беларуси в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, проходит в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"В экспозиции представлены книги, фотоальбомы, фотографии, рассказывающие о литературе, истории, культуре, архитектуре, искусстве Беларуси, ее живописной природе и богатых национальных традициях. Выставка сопровождается демонстрацией слайдов о достижениях Беларуси и ее роли в развитии сотрудничества в рамках СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Открытие выставки приурочено к первому в этом году заседанию Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, во время которого состоялась презентация концепции председательства Беларуси в СНГ и плана мероприятий по ее реализации.

Выставка организована при содействии Постоянного представительства Беларуси при уставных и других органах Содружества, Министерства информации и Президентской библиотеки Беларуси.

2021 год проходит в Содружестве Независимых Государств под председательством Беларуси. Такое решение было принято на заседании Совета глав государств СНГ, которое состоялось 18 декабря 2020 года.-0-