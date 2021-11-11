В Минске открылась выставка уникальных картин незрячих художников "TECHNOцвет"

В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка работ незрячих художников "TECHNOцвет". Картины создавались с помощью специального мобильного приложения и устройства по распознанию цвета Lihtar. Выставка проходит при поддержке МТС в рамках проекта BelonicaArt.

На экспозиции представлено более 40 картин, над которыми на протяжении нескольких месяцев работали начинающие незрячие художники. Освоить специальную технику рисования участники проекта смогли на занятиях, проходивших при поддержке компании МТС. Для того чтобы поддержать инициативу BelonicaArt и начинающих художников, можно приобрести работы, созданные в рамках партнерского проекта.

Некоторые картины имеют особую структуру. Специальные элементы помогают авторам ориентироваться на холсте при написании работы, а посетителям – через тактильные ощущения приблизиться к философии проекта.

Все экспонаты выставки создавались с помощью изобретенного в Беларуси устройства по распознанию цвета Lihtar, которое определяет 12 тонов и полутонов и на их основе воспроизводит мелодию через специальное приложение на смартфоне. Для серии картин также было написано специальное музыкальное сопровождение, которое позволит понять, как участники проекта познают мир красок с помощью музыки. Работы художников обозначены QR-кодами, поэтому услышать эти мелодии смогут все посетители выставки.

Экспозиция "TECHNOцвет" представлена в Национальном художественном музее Беларуси по адресу: г. Минск, ул. Ленина, 20. Время работы: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям – с 11 до 19 часов, по четвергам – с 13 до 21 часа. Вторник – выходной. Выставка продлится по 21 ноября 2021 года.

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство.