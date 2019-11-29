В Минске открываются V Белорусские Рождественские чтения

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие V Белорусских Рождественских чтений на тему "Великая Победа: наследие и наследники" состоится сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусской православной церковью и Министерством информации Беларуси.

V Белорусские Рождественские чтения пройдут 29-30 ноября по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. К участию приглашаются священнослужители, представители органов власти, деятели культуры, научные работники, представители силовых структур, руководители и преподаватели учреждений образования, медицинские и социальные работники, преподаватели воскресных школ, студенты, представители других направлений деятельности.

Секционные заседания пройдут в высших учебных заведениях Минска. Предусмотрена большая творческая программа. Чтения организует Белорусская православная церковь при поддержке министерств культуры, здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, Национальной академии наук Беларуси.-0-