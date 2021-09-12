12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел. Об этом сегодня рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско во время программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"В Минске по фактам массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, над которыми работали наши сотрудники. Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, другие сейчас под следствием", - рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско.

На данный момент под следствием также находится большая группа анархистов. Работники комитета выяснили, что она сформировалась задолго до предвыборной кампании, деятельность свою отрабатывала в том числе на аккумуляторном заводе в Бресте.

Начальник УСК по Минску отметил, что долгое время сотрудники накапливали информацию. Это позволило увидеть, что все протестные действия были заранее спланированы. "Я могу анонсировать, что в ближайшее время мы дадим оценку всей организации массовых беспорядков", - сказал Сергей Паско.-0-