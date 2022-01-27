В Минске почтили память жертв холокоста

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста состоялось в Минске у мемориала "Яма", передает корреспондент БЕЛТА.

Представители зарубежного дипкорпуса, международных и общественных организаций, религиозных общин возложили цветы к мемориалу. Именно здесь 2 марта 1942 года нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто.

Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что холокост стал беспрецедентным преступлением против человечества. Он обратил внимание, что из 6 млн жертв нацистской политики "окончательного решения еврейского вопроса" более 800 тыс. были уничтожены оккупантами на белорусской земле.

"Поэтому холокост - это не только боль еврейского народа. Это боль Беларуси, - сказал замминистра. - Проводимое в Беларуси новое расследование преступлений фашистов свидетельствует об их поистине чудовищных масштабах".

Сергей Алейник заверил, что как внутри страны, так и на международных площадках Беларусь делает все возможное для сохранения и укрепления памяти о событиях войны, и эта политика будет продолжена.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман в свою очередь подчеркнул, что об этих событиях необходимо помнить всегда, чтобы такое больше никогда не повторилось. Он отметил, что в Беларуси много делается для сохранения памяти о трагедии холокоста, жертвах и героях.

"Молчание сегодня ведет к забвению, а забвение к повторению трагедии завтра", - заявил посол.-0-