В Минске появилась инклюзивная кофейня, ее создатель и бариста - инвалиды-колясочники

Два года назад активист-колясочник Александр Авдевич инициировал проект "Инклюзивный бариста". Это была своеобразная школа, в которой люди с инвалидностью осваивали непривычную для себя профессию. Ее выпускники предоставляли кейтеринговые услуги на выставках, банкетах, приемах в посольствах, но, к сожалению, найти постоянную работу по специальности так и не смогли. Оказалось, что в стране нет заведений, условия работы в которых позволяют нанять инвалидов, особенно тех, кто передвигается на коляске. Достав сбережения, которые откладывались на кругосветное путешествие, отмененное из-за пандемии, Саша решил открыть свою кофейню, и проект "Инклюзивный бариста" получил новое развитие.

Бариста в кофейне стала одна из первых выпускниц школы Наташа Астанина. У девушки врожденное заболевание - аномалия спинного мозга и позвоночника, с детства она передвигается на коляске. Свой диагноз Наташа не скрывает и не его стесняется:

- Я свободно говорю о нем, у меня нет каких-то комплексов. Наоборот, радуюсь, когда люди прямо, без стеснения спрашивают про коляску. А если проскальзывает черный юмор, это вообще тема.

Как и Александр, девушка родом из Лиды. Здесь она работала педагогом дополнительного образования в Центре творчества детей и молодежи, пробовала себя и в местной кофейне, пока она не закрылась. И Наташа решила переехать в Минск.

- Захотелось каких-то перемен. Все, что можно было попробовать в Лиде, попробовала. После того как окончила университет, работала три года педагогом. К сожалению, полноценно трудиться так и не смогла: было сложно добираться на работу каждый день. В Лиде все-таки не так все доступно, как в Минске. Пришлось первое время как-то выкручиваться, приспосабливаться, брать надомников, но я была ограничена только своим районом. И еще больше была ограничена тем, что не ко всем могла попасть домой. Так продержалась три года, а потом поняла, что что-то надо менять. Поэтому я теперь здесь, - рассказывает девушка.

Сейчас Наташа снимает комнату в Минске. Платит, по ее словам, относительно небольшую сумму, учитывая, что дом находится рядом с метро, а на работу идет прямой троллейбус. Единственная загвоздка: путь от двери подъезда до лифта разделяют несколько ступенек, преодолеть их - та еще задача. Хорошо, если рядом оказываются соседи, которые помогут.

Рабочий день начинается в девять утра. Правда, в кофейню девушка приезжает пораньше: надо успеть подготовить рабочее место и разогреть кофемашину. Кофейня "Инклюзивный бариста" расположилась на Немиге в офисе Белагропромбанка, поэтому первые посетители не заставляют себя долго ждать.

У Наташи уже был опыт работы бариста. В свое время про нее писали многие СМИ, когда девушка устроилась работать в лидскую кофейню. Но сама она считает такое внимание излишним:

- Я не люблю, когда обычную жизнь людей с инвалидностью (работа, учеба, личные отношения) преподносят как что-то сверхъестественное. Думаю, это должно быть само собой разумеющимся. Надеюсь, что скоро так и будет. Да, некоторые истории, когда люди проходят через многие трудности, действительно, поражают. Очень рада за таких людей. Но в моем случае я не геройствую.

Наташа отмечает: каким бы образом ни была получена инвалидность - из-за врожденного заболевания или после получения травмы, никогда не стоит опускать руки.

- Есть люди с инвалидностью, которые сдались и считают, что жизнь закончилась, лучше уже не будет, а есть те, которые начинают что-то делать, развиваться. Чтобы не погрязнуть в депрессии, советую поступать, как барон Мюнхгаузен, который сам себя вытаскивал из болота. Надо выходить из зоны комфорта - тебя это будет поднимать на ступень выше, и таким образом ты продолжишь развиваться, и будет все круто! - говорит она.

Бариста Наташа стала практически случайно. Два года назад Александр Авдевич позвал ее в свой проект, и она ради интереса записалась на обучение. Позже, когда у нее стало получаться варить кофе, девушка подумала, что, возможно, этим стоило бы заниматься и в дальнейшем. Инклюзивность в новой кофейне - это не просто наличие подъемника для колясочников на входе в здание, отсутствие ступенек и других барьеров. Главное - это продуманное рабочее место.

- Здесь очень удобно все сделано, на нужной высоте, предусмотрено место под коляску. Если в обычной кофейне под столом находилась бы тумбочка и места для хранения, то нам приходится этим жертвовать, чтобы была возможность подъехать поближе. За счет этого пространства я свободно могу делать все, что мне нужно. Еще, поскольку нам сложно проводить целый день сидя в коляске, у нас есть небольшой секретик - откидная кровать и шторка, чтобы закрыться. Думаю, ни в одной кофейне вы такое не увидите, - рассказывает о лайфхаках Наташа.

Пока мы беседуем, в кофейню заходит ее приятель - Василий Павликов с синдромом Дауна. Он давно дружит с ребятами и считается директором заведения. У Васи деловитый вид, а в руках - черный кожаный портфель. Видно, что к исполнению своих обязанностей он подходит ответственно, пусть и работает пока здесь на добровольных началах. Вася - чуть ли не единственный в Беларуси человек с синдромом Дауна, которому удалось официально трудоустроиться. Он трудится официантом в отеле Renaissance, а в свободное время заглядывает в кофейню.

- Вася пришел проверить, вовремя ли я начала рабочий день. Он принимает товар, круассаны, когда их привозят. Следит, чтобы все было, как положено, - знакомит нас Наташа.

И действительно – не успели мы раззнакомиться, как в кофейню привезли круассаны. Вася, все внимательно перепроверив, принял свежую выпечку. А затем присел отдохнуть на кровать. В это время приехал владелец заведения Александр Авдевич. Он был в Министерстве труда и социальной защиты, где уточнял подробности найма инвалидов.

- Когда ты берешь на работу человека с инвалидностью, то, учитывая, что у людей есть ограничения, государство идет навстречу и выплачивает средства на его реабилитацию. Мы собираемся использовать этот кейс, чтобы наши бариста на первых порах могли получать, условно, не пятьсот, а восемьсот рублей. Почему нет, если это можно сделать? - спрашивает он.

Сама же профессия бариста, по мнению Саши, хорошо подходит для людей с инвалидностью:

- Это не просто хороший способ зарабатывать деньги, но и отличная возможность для социализации и общения с другими людьми, для того, чтобы чувствовать себя частью общества, в отличие от профессий, которые связаны с фрилансом, работой на дому.

К открытию кофейни Александр шел два года, вкладывал свои сбережения на развитие идеи. Как-то на одном из деловых мероприятий познакомился с представителями "Белагропромбанка", и они согласились предоставить помещение в аренду на льготных условиях.

- Представители банка сказали, что проект им интересен. Нам предоставили льготные условия, на обычных мы бы не вытянули аренду и вряд ли бы у нас получилось открыть кофейню. Ведь в Беларуси, во всем, наверное, мире нет кофеен, где все работники и руководство на колясках. Поэтому заранее просчитать окупаемость такого предприятия нереально, - убежден Александр.

Возможно, в будущем будет создана целая сеть заведений. Как минимум 80% франшизы готово, заявляет директор необычной кофейни.

- Хотелось бы использовать потенциал того же банка, чтобы люди, даже не инвалиды, при желании открыть что-то подобное, могли это сделать, получив льготное кредитование при условии, что они трудоустроят к себе людей с инвалидностью. Все остальное у нас собрано в некий кейс: доступность, необходимая среда, специальные коучи, – отмечает Александр.

В Белагропромбанке поддерживают эту идею и говорят, что такой формат сотрудничества с кофейней изначально не был случайным.

- Мы готовы поддерживать инициативы и идти навстречу. Тем более проект "Инклюзивный бариста" отвечает формируемой в банке идее становления и развития разных стартапов - экосистеме Igrow, цель которой помочь начинающему бизнесу и создать максимально благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы. "Инклюзивный бариста" - это наглядный пример того, как общение и коммуникация помогают реализовать мечту. Это история о том, что преград нет. Мы уверены, что в рамках нашей экосистемы данный проект получит мощное ускорение, - отметил начальник управления развития экосистемы Дмитрий Примак.

В ближайших планах сотрудничества банка и кофейни – распространить полученный опыт в других городах страны.

- В перспективе можно сформировать комплексное решение в виде франшизы, продумав источники финансирования и обучения людей с ограниченными возможностями основам бизнеса и неограниченному потенциалу на пути к своей мечте, - добавил Дмитрий Примак.

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