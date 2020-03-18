В Минске появился новый дилерский центр Geely

Автоцентр "Атлант-М Боровая" будет продавать Geely. Дилер обеспечит выполнение высоких стандартов обслуживания, персональный подход к клиенту.

В столице прошло открытие официального дилерского центра Geely от известной международной сети автоцентров "Атлант-М". Для белорусского рынка продажи легковых авто это действительно большая новость, потому что за плечами нового дилера – 29 лет работы на рынке и 14 автомобильных брендов в портфеле компании. Что это означает для простого клиента? За восемь лет существования завода Geely в Беларуси марку обсуждают, а главное – голосуют за нее рублем, покупая новинки отечественного автопрома буквально за сутки после презентации. Кооперация с таким известным игроком рынка, как "Атлант-М Боровая" даст Geely сразу несколько преимуществ: клиентский сервис, которым на протяжении десятилетии славится этот международный бренд, а также комфорт работы и те перспективы, которые дает своим партнерам международный холдинг.

Опыт и репутация – те ключевые факторы, которыми выделяется "Атлант-М" на рынке. Команда подчеркивает, что сам холдинг обязывает не просто делать свою работу хорошо, но быть лучшими в отрасли, как уже заведено многолетней историей сети. Опыт работы со многими брендами аккумулируется в один, а главное – превращается в стратегию клиентского сервиса. К привычным стандартам качества теперь добавились приятные бонусы: работа с персональным менеджером (за каждым клиентом закреплен свой специалист, есть мобильное приложение и личный кабинет со всей историей автомобиля), бонусная накопительная программа, действующая во всей сети. Например, за покупку авто "Атлант-М Боровая" начисляет бонусные баллы, которыми впоследствии можно оплатить до 30% стоимости товаров и услуг в будущем.

– "Атлант-М" за эти годы стал символом внимательного отношения к клиентам и космических скоростей работы, – отмечает управляющий "Атлант-М Боровая" Дмитрий Игнатович. – Мы с уверенностью принимаем в команду новую автомобильную марку Geely. Отчасти и потому, что будем представлять марку с белорусской историей, так хорошо зарекомендовавшей себя и на родине, и за ее пределами. Ответственность велика, но мы уверены, что достойно представим Geely со всем опытом и доверием аудитории, которые накопили за время работы на рынке. Было приятно читать комментарии под стартовой новостью, где сами белорусы определили ключевой момент нашей стратегии: к зарекомендовавшему себя еще молодому автобренду Geely мы добавим высокое качество клиентского обслуживания и другие конкурентное преимущества: опыт, репутацию и персонализированный подход к каждому клиенту.

Новый автоцентр "Geely Атлант-М Боровая" находится по адресу р-н д. Боровая, 2, в мультибрендовом салоне, где также представлены коммерческие автомобили Ford.

– Мы видим заинтересованность клиентов в Geely, а со своей стороны можем предложить систему Trade In, которая позволяет выгодно сдать старую машину в зачет новой, – объясняет заместитель директора по сбыту "Атлант-М Боровая" Юрий Поздняк. – Купленный у нас автомобиль – это еще и вложение в свое спокойствие и комфорт: тут и качественный клиентский сервис, и быстрая реакция и помощь на дороге, которая включает бесплатную эвакуацию до автоцентра, подкачку колес и замену пробитого колеса. И даже такси для клиента, если ремонт долгосрочный. При страховом случае все хлопоты общения со страховой компанией мы берем на себя. А еще внутренний стандарт всей команды – интересоваться мнением клиента о каждом визите на сервис и фиксировать обратную связь. Простой факт: несмотря на отсутствие новых автомобилей легковой группы Ford, загрузка сервиса у нас хорошая – наши клиенты продолжают ездить к нам в том же объеме.

Центр стартует с тремя сервисными постами для автомобилей Geely и будет обслуживать гарантийные и негарантийные автомобили марки. В самом автоцентре будет представлен весь линейный ряд: Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7 и, конечно же, CoolRay. Двери для клиентов только открылись, но менеджеры уже отмечают высокий интерес и запись на тест-драйв. Дилер подчеркивает, что в планах – постоянное расширение перечня бонусов в связке со стандартными финансовыми инструментами, уже характерными для Geely (лизинги, кредиты), чтобы работа с "Атлант-М Боровая" была легкой, в один клик. Поэтому и само открытие сделали тематически "космическим". Идея проста: автоцентр обещает набрать космические скорости и создавать лучшее будущее для своих клиентов.

Еще пять причин наведаться в "Geely Атлант-М Боровая":

Продать авто и пересесть на новый – за один день. Автоцентр предлагает выгодную оценку и быстрый выкуп подержанного авто, такая система Trade In у них эффективно работает уже годами. Документы можно оформить в течение дня.

Территориальное расположение автоцентра. В первую очередь для жителей северной и восточной части Минска (Уручье, Зеленый Луг, Ангарская и так далее) – удобно добираться как за покупкой авто, так и на сервис.

Можно самому контролировать ремонт. У клиента центра есть свободный доступ в зону ремонта и возможность наблюдать за процессом ремонта своего автомобиля в ремзоне либо на экране монитора.

Легкое ожидание. Если следить за ремонтом не отрываясь – не ваше, то помимо уютной клиентской зоны ожидания в автоцентре появилось полноценное кафе, а в теплое время года планируется открытие летней террасы.

Мероприятия для клиентов. Дилер обещает уделять внимание не только продаже и сервису, но и воплощать в жизнь проекты, интересные и полезные для посетителей. Например, со следующей недели в автоцентре на некоторое время откроется самый маленький планетарий. Работать он будет прямо в машине, а стать его гостем можно будет бесплатно.

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