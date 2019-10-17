В Минске предлагают обсудить вопрос продления договора Беларуси и России по охране госграницы

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске предлагают обсудить вопрос продления Договора между Беларусью и Россией о совместных усилиях в охране государственной границы Беларуси, сообщил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась среди прочего предложил участникам заседания рассмотреть вопрос, связанный с двусторонним договором о совместных усилиях по охране госграницы 1995 года. "Уже истекает срок действия договора. Надо принять решение: он нам нужен или нет, мы продлеваем его или в настоящей реальности он потерял свою актуальность. Конечно, в этом вопросе очень важно мнение пограничных ведомств", - сказал он.

Уместно, по словам госсекретаря Совета безопасности, обсудить и вопрос внутренней границы Союзного государства Беларуси и России. "Мы с уважением относимся к интересам Российской Федерации в ее стремлении обеспечить безопасность своей страны. Но некоторые новые меры по этой границе для нас непонятны", - сказал он. В частности, ограничение перемещения граждан третьих стран, следующих по российским визам и прошедших пограничный контроль на границе в Бресте или Гродно. "Может, в этом и есть какие-то причины, но надо тогда сесть и обсудить, чтобы было понятно, что происходит на нашей совместной границе", - добавил он.

Пограничными структурами проводится политика открытости границ, в том числе при упрощении визовых режимов, совершенствовании соответствующего законодательства. Все должно быть подчинено интересам экономики, бизнеса, свободе и скорости передвижения людей, но без ущерба для безопасности народов, уверен Станислав Зась. Меры по усилению границы не должны мешать законопослушным гражданам, направляющимся в другие государства с деловыми, туристическими целями, к родственникам. Поэтому важно выстроить баланс интересов безопасности и комфорта при пересечении границы.

В заседании принимают участие делегации пограничных ведомств государств - участников СНГ и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, руководители взаимодействующих

органов СНГ (Исполнительного комитета, Антитеррористического центра, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений).

Участники рассматривают такие вопросы, как обстановка на внешних границах государств - участников СНГ и тенденции ее развития, итоги деятельности Совета командующих Пограничными войсками в 2019 году и приоритетные задачи на 2020-й, результаты проведения совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.-0-