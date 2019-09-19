В Минске презентовали четырехметровый "Пояс дружбы" ІІ Европейских игр

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пояс дружбы", созданный участниками II Европейских игр, торжественно презентовали в Музее современной белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время одного из ярких спортивных мероприятий 2019 года Национальный исторический музей организовал в Деревне спортсменов Центр белорусской культуры, в котором зарубежные гости смогли ознакомиться с белорусским традиционным костюмом, предметами быта, музыкальными инструментами, произведениями искусства, посетить мастер-классы по изготовлению белорусской обрядовой куклы и глиняных остродонных горшков. Представители команд разных стран, посещавшие центр, плели "Пояс дружбы". "Спортсмены из 35 стран, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации, высокие зарубежные гости вплели свои самые добрые мысли, надежду, радость, хорошее настроение в узор этого четырехметрового пояса", - рассказал директор исторического музея Павел Сапотько.
Как память о знаковом событии, символ добрых отношений между людьми из разных стран, знак уважения к истории "Пояс дружбы" торжественно был передан в фонды Музея современной белорусской государственности, где занял почетное место в экспозиции.
На презентации представили флаги ІІ Европейских игр, Европейских олимпийских комитетов, эстафеты огня "Пламя мира", формы факелоносца и волонтера протокольной программы, подарки национальных олимпийских комитетов зарубежных государств.
В церемонии приняли участие представители Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и туризма Беларуси, фонда "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года".
/Будет дополнено/.-0-