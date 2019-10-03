В Минске проходит встреча молодых дипломатов Беларуси и России

3 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске 2-4 октября проходят консультации Клуба молодых дипломатов МИД Беларуси и Совета молодых дипломатов МИД Российской Федерации, передает корреспондент БЕЛТА

Как отметил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, между Беларусью и Россией исторически сложились отношения во многих сферах. "Реальность такова - исторически, политически и гуманитарно мы никуда друг от друга уйти не можем", - заявил первый замминистра.

Андрей Евдоченко

Беларусь и Россия - два суверенных государства. "У Беларуси свои политические и экономические цели. Мы их отстаиваем на международной арене", - обратил внимание первый замминистра. Он отметил, что подчас между сторонами бывают некоторые недопонимания, но двусторонние отношения продолжают активно развиваться.

Андрей Евдоченко назвал очень важной встречу молодых дипломатов Беларуси и России, во время которой стороны обсуждают актуальные вопросы сотрудничества. Им предстоит строить будущее белорусско-российских отношений, подчеркнул первый замминистра.

Консультации молодых профессионалов внешнеполитических ведомств Беларуси и России уже третьи по счету. Участники планируют обсудить вопросы двусторонней и международной повестки дня с акцентом на их молодежное измерение, совместные информационные акции к юбилейным датам, в первую очередь к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, роль молодежного движения в достижении целей устойчивого развития, взаимодействие на международных площадках.

Программой мероприятия предусмотрены также встречи с белорусскими парламентариями, студентами и профессорско-преподавательским составом факультета международных отношений БГУ, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", компании Wargaming. -0-

Фото Сергея Шелега