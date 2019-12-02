В Минске пройдет Международная специализированная выставка "Мемориал. Камнеобработка – 2020".

Это единственное в Республике Беларусь профильное выставочное событие ритуальной и камнеобрабатывающей отраслей, которое на протяжении многих лет объединяет компании из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши, Италии и других стран. В этом году ожидается участие свыше 150 экспонентов.

Выставка будет носить не только презентационный характер, но и практический. Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов и тенденций в ритуальной и камнеобрабатывающей индустрии. Широкая деловая программа включает полезный для специалистов образовательный блок: курсы, семинары, лекции, мастер-классы от отечественных и зарубежных экспертов.

В рамках выставки впервые в Беларуси состоится интенсив-практикум Ирины Долженко "Мемориал-практик". Его участники узнают, как правильно вести консультации, о способах привлечения клиентов, получат схему продающих каталогов и др.

Также будут проведены курсы повышения квалификации по специальности "бальзамировщик" от Учебного центра похоронного сервиса (г. Новосибирск, Российская Федерация). Обучение проведут танатопрактики международного класса, имеющие сертификаты Британского института бальзамировщиков и Немецкого института танатопраксии. Слушатели получат сертификат об окончании курса и удостоверение о повышении квалификации.

Социальный проект рomnim.online презентует свои новые расширенные возможности и расскажет, как можно быстро, бесплатно и без лишних усилий найти разностороннюю информацию о местах и состоянии захоронений родных и близких, и при необходимости заказать услуги по благоустройству и уходу. При этом сервис начал работать как бизнес-площадка и помогает компаниям в поиске заказчиков.

Кроме того, все заинтересованные смогут принять участие в мастер-классе от отечественных производителей по изготовлению венков с использованием 3D-фетра.

О том, как проходит выставка "Мемориал. Камнеобработка", можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=zqek7ZyvmGo.

Планируйте свое участие и следите за новостями на сайте http://mk.exposystems.by.

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20 (Falcon Club).

Дата проведения: 12–14 февраля 2020 года.

Контакты: +375 17 342 20 50, +375 29 625 71 25.

Организатор выставки: ООО "ЭкспоСистемс".

Генеральный партнер выставки: ООО "Миртелс".

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