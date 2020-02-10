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10 февраля 2020, 08:50

В Минске пройдет международная специализированная выставка "Мемориал. Камнеобработка-2020"

Дополненная реальность, современное оборудование кремаций, экопринадлежности и даже планирование собственных похорон: ритуальный бизнес адаптируется к запросам времени. Все новинки и тренды одной из самых консервативных отраслей - на международной специализированной выставке "Мемориал. Камнеобработка - 2020".

Это единственное в Беларуси профильное выставочное событие ритуальной и камнеобрабатывающей сфер, которое на протяжении многих лет объединяет компании из Беларуси, России, Украины, Чехии, Польши, Италии и других стран. В этом году ожидается участие свыше 100 экспонентов. На выставке будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг: архитектурные и ритуальные изделия, инструмент, похоронные принадлежности, камень, кованые изделия, урны под прах, фотомедальоны и многое другое.

Генеральный партнер выставки - ООО "Миртелс". Компания познакомит с широким спектром оборудования для производства памятников: ударные, лазерные комбинированные станки для гравировки портретов, надписей, оформления памятников.

Выставка будет носить не только презентационный характер, но и практический. Мероприятие традиционно станет площадкой для обсуждения самых актуальных тенденций и вопросов. Широкая деловая программа включает полезный и интересный образовательный блок: курсы, семинары, лекции, мастер-классы от отечественных и зарубежных экспертов.

Что будет нового на выставке?

IT-проект "Монументариум" - "Прорывная технология, или Почему дополненная реальность выведет продажи памятников на новый уровень?" IT-технологии добрались и до ритуального бизнеса. На выставке состоится первая публичная презентация проекта Monumentarium ("Монументариум") от компании AR.TEAM. Это мобильное приложение для отображения и конфигурирования памятников в дополненной реальности (AR), технология, позволяющая дополнять реальное пространство различными объектами компьютерной графики.

Как это работает: человек выбирает памятник, добавляет через мобильное приложение необходимую информацию об умершем (Ф.И.О., даты рождения и смерти, фото и др.) и видит через девайс, как это будет выглядеть в реальном размере. По желанию меняется материал и форма памятника, добавляются аксессуары. При этом могут использоваться очки дополненной реальности.

Экологичность, удобство, экономичность и дефицит площадей на кладбищах: кремация становится все популярнее и в Беларуси. Сегодня к ней прибегают в более чем 50% случаев от общего количества смертей. Несмотря на то, что в стране пока только один Минский крематорий, самые современные технологии для подобных объектов готовы предложить многие зарубежные компании. Впервые на выставке "Мемориал. Камнеобработка" будет презентовано оборудование для кремации от итальянской компании Ciroldy S.P.A., которая более пятидесяти лет занимается проектированием, строительством и установкой оборудования для сжигания. Системы кремации построены в соответствии с современными критериями и передовыми технологиями, полностью соответствуют самым строгим экологическим нормам.

Ритуальный бизнес онлайн: эффективные инструменты для диджитал-продвижения. Как увеличить поток заявок с сайта вдвое? Как избежать ошибок и "слива" рекламного бюджета? Контроль подрядчика: на что обратить внимание? Это и многое другое - на мастер-классе от маркетинговой студии Digital Butlers.

Социальный проект рomnim.online теперь и для B2B. Сервис начал работать как бизнес-площадка и готов помогать в поиске заказчиков. Став участником презентации на выставке, каждая компания гарантированно получит скидку на размещение рекламы в каталоге pomnim.online. А главным подарком станет годовое размещение рекламы в одном из разделов каталога компаний.

Напомним, сервис бесплатно помогает быстро и без лишних усилий найти разностороннюю информацию о местах и состоянии захоронений родных и близких, а также заказать услуги по благоустройству и уходу. За последние годы проведена значительная работа по оцифровке кладбищ, и сейчас в базе проекта собраны сотни тысяч захоронений.

Профильное образование: где и как его получить? На семинаре "Система профессионального образования, повышение квалификации. Дистанционное обучение" выступит Георгий Сюткин, преподаватель Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования "Московская академии предпринимательства", к.э.н., член экспертного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по совершенствованию закона "О погребении и похоронном деле", автор книги "Организация ритуально-похоронного дела". Известный спикер расскажет обо всех нюансах получения образования в данной сфере деятельности.

Курс повышения квалификации по специальности "бальзамировщик". Программа подготовки специалистов от учебного центра похоронного сервиса (г. Новосибирск, Российская Федерация) основана на современных европейских методиках танатопраксии и предпохоронной подготовки. Обучение проведут танатопрактики международного класса, имеющие сертификаты Британского института бальзамировщиков и Немецкого института танатопраксии. Образовательный курс включает теоретическую и практическую часть. Слушателям выдается сертификат об окончании курса и удостоверение о повышении квалификации установленного образца лицензированного учебного центра дополнительного образования.

Ламинированный фетр 3D в ритуальном декоре. Альтернатива в ритуальном декоре венков и корзин - ламинированный фетр 3D. Это новинка - нетканый биоразлагаемый материал, изготовленный по особой технологии, который представляет собой рельефное водонепроницаемое полотно. Кстати, на выставке пройдет мастер-класс по изготовлению венков с использованием 3D-фетра от ЧТУП "Арника".

Профессиональный конкурс по траурной флористике "Цветы памяти". На протяжении трех дней на центральной площадке выставки развернется экспозиция, на которой будут представлены конкурсные работы - траурные композиции, венки, букеты или корзины. Победителя определят зрительским голосованием. Его ждет памятная награда и специальный приз от крупнейшей в Беларуси школы флористики Minsk Flower School.

Подробная программа выставки здесь.

Смотрите, как проходила выставка "Мемориал. Камнеобработка" раньше

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20 (Falcon Club).

Дата проведения: 12-14 февраля 2020 года.

Контакты: +375 17 342 20 50, +375 29 625 71 25.

Сайт выставки: https://mk.exposystems.by/

Организатор выставки: ООО "ЭкспоСистемс".

Генеральный партнер выставки: ООО "Миртелс".

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