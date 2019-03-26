В Минске пройдет спецпоказ документального фильма "Зондергетто"

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27 марта пройдет специальный показ документального фильма "Зондергетто", приуроченного к открытию памятника австрийским жертвам нацизма в мемориальном комплексе "Тростенец". Об этом БЕЛТА сообщили авторы проекта.

Участие в специальном показе фильма "Зондергетто" примут создатели и герои картины. "Главные действующие лица фильма - дети войны из Германии, Канады, Великобритании, которые не должны были уцелеть. Но они выжили. Они - свидетели чудовищного преступления… Пока они живы и способны рассказать об одной из самых страшных трагедий в истории человечества, жива память. А значит, есть надежда, что подобная трагедия не повторится", - подчеркивают создатели фильма.

По имеющимся данным, в район Минска в 1941-1942 годах из Германии было направлено 6428 евреев, из Чехии - 7000, из Австрии - 10476 человек. Их убивали в нескольких километрах от Минска в Малом Тростенце. Выжили единицы.

Зондергетто - особый район Минского гетто. Именно туда поместили пассажиров необычного поезда из Гамбурга, который прибыл в белорусскую столицу в сентябре 1941 года. Все они были евреями и думали, что едут осваивать новые территории. В дорогу разрешалось брать небольшой багаж, документы, деньги. Пассажиры оплачивали проезд. Так как первые переселенцы были из Гамбурга, всех евреев из Европы стали называть "гамбургскими". Есть сведения, что среди них встречались уроженцы Польши, Венгрии и Франции.

Картина создана при поддержке посольств Германии, Австрии и Чехии в Беларуси, а также белорусского посольства в Австрии и Министерства иностранных дел Беларуси.-0-