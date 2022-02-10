В Минске пройдет VII Республиканская кадетская интеллектуально-творческая олимпиада "ПАТРИОТ"

Как сообщили БЕЛТА организаторы, в рамках реализации Программы содействия становлению и развитию кадетского образования в Республике Беларусь Республиканский совет общественного объединения "Белорусский союз суворовцев и кадет" совместно с Военной aкадемией Республики Беларусь в марте 2022 года проведет VII Республиканскую кадетскую интеллектуально-творческую олимпиаду "ПАТРИОТ", посвященную 30-летию образования общественного объединения "Белорусский союз суворовцев и кадет". Олимпиада пройдет 10 – 11 марта 2022 года на базе Военной aкадемии Республики Беларусь (г. Минск, проспект Независимости, 220, клуб "Ракетчик"). Церемония открытия состоится 10 марта в 14:00, непосредственно oлимпиада пройдет 11 марта с 9:00 до 15:20, награждение победителей состоится в 15:20 в актовом зале клуба "Ракетчик". В oлимпиаде принимают участие сборные команды учащихся X-XI классов.

В этот же день состоится подведение итогов III Республиканского творческого конкурса сочинений "Я – белорусский кадет" среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь. Одновременно с oлимпиадой совместно с общественным объединением "Белорусский союз офицеров" 11 марта проводится шахматный турнир памяти Героя Советского Союза Марата Казея среди учащихся учреждений системы кадетского образования Республики Беларусь.

Подробную информацию о программе и участниках oлимпиады можно получить в oргкомитете. Контактная информация: почтовый адрес: улица Калинина, 30А, пом. 408, 220012, г. Минск. Телефон: +375 17 348 30 89. E-mail: info@belkadet.by; телефон +375 29 651 63 95; in@belkadet.by; телефон +375 29 545 60 62.

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