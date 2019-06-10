В Минске прошел чемпионат по скоростному чатингу lemon champ

7 июня на площадке Dandy Land прошел финал чемпионата по скоростному чатингу. Самой быстрой оказалась 18-летняя Юлия Хлуд, набравшая 300 символов месседжа за 56 секунд. За победу от организаторов конкурса, velcom | A1, она получила приз – iPhone XR 64GB.

Соревнования проходили между 30 участниками: по 10 человек из трех поколений: lemon – Z (6–12 лет), Y (13–17 лет), X (18–26 лет). Самые быстрые представители каждой возрастной группы – Гурина Екатерина в Z, Петровский Богдан в Y, Юлия Хлуд в X – получили подарки от lemon – гигабайты интернета: 10 ГБ – для победителя поколения Z, 15 ГБ – для Y, а 20 ГБ – для X.

Кроме финалистов на мероприятии присутствовали известные белорусские блогеры: Влад Бумага, Вероника Золотова, Егор Шкред, Элинка ТВ и другие. Кто-то из них наравне с участниками пробовал набрать на скорость месседж в Telegram, другие отгадывали зашифрованные emoji-песни и знаменитостей, спрятанных под маской Snapchat, а Влад Бумага провел для гостей вечера небольшую фан-встречу.

Идея провести первый в Беларуси чемпионат по чатингу lemon champ появилась благодаря обновлению линейки тарифных планов lemon от velcom | A1. Новые тарифные опции – lemon Z, lemon Y и lemon X – составлены с учетом потребностей в общении, развлечениях и интернет- трафике детей и молодежи в возрасте от 6 до 26 лет. В рамках нового предложения все звонки внутри сети бесплатные, а для абонентов lemon X и lemon Y дополнительно предусмотрены бесплатные минуты и на номера других операторов. В зависимости от тарифного плана в оплату включен интернет-трафик от 1 до 8 ГБ с автоматическим переносом его остатков на следующий месяц и возможностью подключения дополнительных пакетов.

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