В Минске прошли мероприятия, направленные на популяризацию российского профессионального образования

С 2 по 3 октября 2020 в г. Минск (Республика Беларусь) в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) по заказу Россотрудничества проходила выставка "Образование в России", направленная на повышение интереса к российскому образованию и расширение научных контактов. Организатором мероприятий выступила Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования".

Основной целью выставки было увеличение количества студентов российских образовательных организаций из Республики Беларусь. В ходе мероприятия учащиеся и преподаватели школ, соотечественники, проживающие в Республике Беларусь, переводчики, представители средств массовой информации и другие заинтересованные граждане Республики Беларусь получили возможность ознакомиться с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в высших учебных заведениях Российской Федерации.

В выставке приняли участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококвалифицированных специалистов в области технических, математических, естественных и гуманитарных наук: Белорусско-Российский Университет, Санкт-Петербургский горный университет, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Московский политехнический университет, Филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" в г. Минске, Российский государственный гуманитарный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Ивановский химико-технологический университет, Смоленский государственный университет и др.

В рамках деловой программы выставки "Образование в России" прошли презентации российских вузов, научно-популярные лекции, лабораторные работы в формате виртуальной реальности, семинары, а на сайте проекта http://rustudy.org вебинары и интерактивные игры по русскому языку. Научно-популярные лекции и доклады прочли известные ученые и представители ведущих российских вузов: представитель Российского государственного гуманитарного университета Трофимова О.В. ознакомила участников мероприятия с условиями и порядком обучения в России, в том числе рассказала о структуре системы образования в России. Платонова Ю.Ю., руководитель отдела по работе с абитуриентами Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, рассказала об особенностях обучения иностранных студентов в вузе психолого-социального профиля. Лис Е.В., декан факультета довузовской и фундаментаментальной подготовки Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, провела семинар "Инженерное образование начинается в школе". Деев А.В., директор по привлечению иностранных студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", прочел лекцию "Вызовы глобального рынка труда: профессии будущего и современный университет". Фалина В.А., декан факультета по подготовке иностранных языков Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина, рассказала о тенденциях в подготовке кадров для энергетики. Родионова М.С., представитель Санкт-Петербургского горного университета, осветила особенности поступления и обучения иностранных граждан в Санкт-Петербургском горном университете. Т.Ю. Анопченко, декан факультета экономики и управления Смоленского государственного университета, прочитала лекцию на тему "Подготовка молодого ученого, теория и практика Смоленского государственного университета". Калмыков В.В., проректор Института непрерывного образования, рассказал о подходе к выбору будущей профессии. Об истории инженерного образования в России рассказал заведующий кафедрой Института непрерывного образования Трубицын А.С.

В выставке приняли участие:

- в очных мероприятиях – более 200 человек;

- в дистанционном формате – более 2000 человек.

Участники мероприятий выразили организаторам выставки искреннюю благодарность и глубокую признательность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения просветительских мероприятий, надежду на дальнейшее продолжение совместной работы, направленной на популяризацию российского образования в Республике Беларусь.

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