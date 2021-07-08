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08 июля 2021, 10:57

В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"

Лауреат конкурса Сергей Якубицкий и генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова
Лауреат конкурса Сергей Якубицкий и генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова

7 июля в минском Marriott Hotel издательская группа "Дело" провела прием по случаю чествования лауреатов ежегодного бизнес-конкурса "Человек дела - 2021".

Основатель конкурса "Человек Дела", директор и главный редактор издательской группы Дело Виктор Жук
Основатель конкурса "Человек Дела", директор и главный редактор издательской группы Дело Виктор Жук

Конкурс стал ведущей площадкой, где каждый год отмечаются 12 представителей бизнеса - те, кто успешно руководит предприятиями различных форм собственности или развивает свое собственное дело, кто стал лучшим в своей сфере деятельности. За время своего существования (конкурс проводится с 1996 года) звания "Человек дела" удостоены уже более трех сотен руководителей, топ-менеджеров и владельцев бизнеса в нашей стране.

Заместитель Председателя совета развития предпринимательства при совете министров РБ Павел Топузидис и Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец
Заместитель Председателя совета развития предпринимательства при совете министров РБ Павел Топузидис и Председатель Республиканского Союза промышленников и предпринимателей Александр Швец

В этом году в фокусе внимания общественного Совета конкурса, в который входят известные предприниматели, общественные деятели и экономисты, оказались регионы страны. Именно туда отправились сразу восемь почетных дипломов и призов - композиций "На коне!" известного белорусского скульптора С. Гумилевского.

Награды конкурса
Награды конкурса

Как и в предыдущие годы, все лауреаты "Человек дела - 2021" видят перспективу развития национальной экономики и вносят в ее развитие свой весомый вклад. Лауреаты конкурса - герои новейшей истории Беларуси, которые создают новые рабочие места, производят уникальную продукцию, оказывают высококлассные услуги и личным примером вдохновляют всех тех, кто еще только собирается связать свою профессиональную судьбу с бизнесом.

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Максм Крупейченко
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Максм Крупейченко

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, председатель совета директоров ООО "Табак-Инвест", заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров Беларуси Павел Топузидис, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, представители концерна "Белгоспищепром", "Белэнерго", Белорусской ассоциации страховщиков, лауреаты конкурса прошлых лет.

Лауреаты конкурса "Человек дела - 2021":

в номинации "За существенный вклад в развитие рынка страховых услуг в РБ" - генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" Сергей Якубицкий

в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере продовольствия" - генеральный директор ОАО "Гродненский мясокомбинат" Олег Иванов

Лауреат конкурса Олег Иванов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов и Первый зам Председателя концерна Белгоспищепром Генрих Чернях
Лауреат конкурса Олег Иванов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов и Первый зам Председателя концерна Белгоспищепром Генрих Чернях

в номинации "За активное содействие развитию агросектора Беларуси" - председатель СПК имени Деньщикова Василий Свирид

в номинации "За повышение престижа марки "Сделано в Беларуси" - директор ОАО "Витебский ЛВЗ "Придвинье" Александр Гордиенко

Лауреат конкурса Александр Гордиенко
Лауреат конкурса Александр Гордиенко

в номинации "За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси" - директор УЧПП "КУВО" Владимир Кульбенков

в номинации "За самую оригинальную бизнес-идею, которую воплотил отечественный предприниматель" - учредитель ПЧУП "Виктория" Юрий Плаксин

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Юрий Плаксин
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко и лауреат конкурса Юрий Плаксин

в номинации "За успешное применение новых технологий и методов управления" - директор ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" Владимир Кисель

в номинации "За успешное применение новых технологий в сфере информатики" - директор ОДО "ЮКОЛА-ИНФО-Брест" Максим Хведченя

в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере энергетики" - генеральный директор ОАО "Белэнергоремналадка" Сергей Крамаренко

в номинации "За безукоризненное поведение в непростых рыночных ситуациях" - директор ОАО "Ольса" Николай Цыкунов

Лауреат конкурса Николай Цыкунов и заместитель начальника управления автомобильной промышленности и металлургии Министерства промышленности Юрий Барухин Юрий Аркадьевич
Лауреат конкурса Николай Цыкунов и заместитель начальника управления автомобильной промышленности и металлургии Министерства промышленности Юрий Барухин Юрий Аркадьевич

в номинации "За весомый вклад в развитие отечественного предпринимательства" - генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц

Лауреат конкурса Пётр Арушаньянц
Лауреат конкурса Пётр Арушаньянц

в номинации "За стабильную и эффективную работу на белорусском и зарубежном рынках в сфере поставок металлопродукции" - генеральный директор компании ООО "МеталлОптСбыт" Максим Крупейченко

Подробнее - на сайте человекдела.бел

Фото Виктора Драчева

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