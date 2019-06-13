В Минске реализуют пилотный проект по повышению пропускной способности компьютерных томографов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируют реализовать пилотный проект по повышению пропускной способности компьютерных томографов, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже есть определенные наработки в этом плане, отметил министр. Ожидается, что пилотный проект будет реализован в течение этого квартала.

В Минздраве рассчитывают, что с учетом имеющегося финансирования без серьезных дополнительных вложений удастся увеличь пропускную способность имеющихся аппаратов в полтора-два раза. Если пилотный проект окажется успешным, опыт распространят на всю страну.-0-