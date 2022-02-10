В Минске с 16 по 18 февраля пройдет международная выставка "Мемориал. Камнеобработка"

IT-ритуалка, памятник как арт-объект и оживит ли крионика человека. Ключевое и долгожданное событие для профессионалов ритуальной и камнеобрабатывающий отраслей состоится в Falcon Club. На выставке около 100 компаний-участников представят широкий ассортимент бюджетных и элитных товаров и услуг: от погребальных принадлежностей, траурной флористики и косметики для посмертного макияжа до гравировальных станков, катафалков, гранитных памятников и гробов.

Чтобы прощание прошло достойно

Для чего нужна выставка? Проводы в последний путь – часть культуры любого общества. Сфера ритуальных услуг, несмотря на приверженность традициям, развивается в Беларуси довольно интенсивно. У людей появляются новые запросы, а бизнесу приходится под них адаптироваться. Именно поэтому ритуальная выставка – это не только гробы, памятники и венки. Это уникальная площадка, на которой можно повысить свой профессиональный уровень через обучающие программы. Она помогает делиться опытом, представлять новые тренды и повышать уровень сервиса.

Жизнь после смерти: смогут ли крионисты оживлять людей?

Бесплатный семинар "Крионика – будущее похоронного дела?" от компании "КриоРус" пройдет 17 февраля. Крионика – это научно обоснованная, легальная технология сохранения людей и животных в состоянии глубокого охлаждения с перспективой их будущего оживления и омоложения. Крионисты делают ставку на бурное развитие нанотехнологий и современные достижения медицины и биологии. Российской компанией уже крионированы более 80 человек и 45 животных, заключено еще около 500 контрактов. Среди клиентов – граждане из 20 стран, в том числе из Беларуси.

Интересно бальзамирование? Секретами профессии поделится танатопрактик VIP-сегмента

Впервые в Минске у всех желающих есть уникальная возможность побывать на творческой встрече "Как стать востребованным танатопрактиком?" с танатопрактиком VIP-сегмента, победителем первого Международного конкурса танатопрактиков Оксаной Томилиной (г. Москва). Темы встречи: образование, повышение квалификации, профессиональные средства, общение с заказчиками, секреты профессии.

Похоронный агент? Курс повышения квалификации для вас!

В рамках выставки "Новосибирским учебным центром похоронного сервиса" организован курс повышения квалификации по специальности "Похоронный директор/Организатор похорон (агент)". В программе такие важные темы, как современное похоронное агентство и его развитие в новых условиях, пандемия и ее последствия на оказание похоронных услуг, современный заказчик и его потребительские особенности, клиентоориентированный сервис, основные инструменты развития и продвижения бизнеса, санитарно-гигиеническая безопасность похорон, особенности продаж услуг бальзамирования и посмертной косметологии, церемония прощания, поддержание и формирование традиций.

Хотите стать идеальным ретушером? Получите полный чек-лист!

Погрузитесь в "Новое в мире ретуши и мемориального дизайна. Практические приeмы". На лекции ретушер и дизайнер с 16-летним опытом работы, автор T-shaped курса по ретуши и дизайну Мила Денисенко расскажет и покажет, как успешно подготовить, согласовать и осуществить дизайн художественного оформления на памятник (портрет, макеты для гравировки, общую концепцию памятника). Слушатели погрузятся в теорию и практику нового подхода к ретуши и мемориальному дизайну, получат чек-лист идеального ретушeра, практические инструменты, которые помогут внедрить новый подход в рабочий процесс фирмы, и полезный бонус: лайфхак красивой ретуши.

QR-коды на памятнике, нейросети и "оживление" фото, мемориал для живых. Впервые на выставке будет представлен IT-сервис "QR- мемориал"

Интерактивный мемориал позволяет хранить в облаке и передавать историю своего рода на протяжении многих поколений.

1. Позитивный опыт для молодежи. Возможность внукам и правнукам узнать о своем предке на его персональном сайте в позитивной атмосфере

2. Универсальный мемориал. Устанавливается как на новые, так и на давно существующие мемориалы предков для сохранения и передачи памяти о них

3. Визиты памяти на расстоянии. Интерактивный мемориал доступен к просмотру как на самом мемориале, так и через интернет в любой точке мира. Родственники за рубежом смогут посещать в любое время интерактивный мемориал, общаться в мессенджере с близкими, дистанционно организовать уход за памятником.

Продаете памятники? Научим продавать больше

В рамках выставки пройдет абсолютно новый тренинг-практикум по авторской методике Ирины Долженко при поддержке Granitservice.by. "Новый уровень заказов. Как принять заказ без скидки" – это 70 % практики и никакой воды. В итоге в реальной жизни слушатели тренинга будут знать, как действовать в различных сложных ситуациях. Курс подойдет как опытным продавцам, так и новичкам. На практикуме слушатели узнают, как принять заказ после слов клиента "дорого", "подумаю", "ничего не нравится"; как принимать заказы, несмотря на демпинг; как начать принимать нетиповые заказы, даже если ты новичок.

3D моделирование – это сложно? Только не со SketchUp

Бесплатный обучающий мастер-класс "SketchUp для опытных и новичков: быстро, правильно, красиво, презентабельно, современно" пройдет 17 февраля. SketchUp – это легкая в эксплуатации программа, основной функцией которой является трехмерное моделирование объектов любой сложности. Простота ее интерфейса позволяет с легкостью использовать программу как профессионалам, так и людям, которые только взялись осваивать 3D моделирование. Никаких ограничений, все зависит только от фантазии.

Памятник как арт-объект и кованые венки

Альтернатива традиционным памятным атрибутам на профессиональных конкурсах "Искусство в камне" и "Цветы памяти". Главная задача – показать клиентоориентированность и учесть все пожелания условного заказчика. Конкурсные работы получат экспертную оценку, а авторы продемонстрируют новые подходы в отрасли.

Подробная программа выставки здесь.

Генеральный партнер выставки – ООО "Миртелс". Компания познакомит с широким спектром оборудования для производства памятников: ударные, лазерные комбинированные станки для гравировки портретов, надписей, оформления памятников.

Смотрите, как проходила выставка "Мемориал. Камнеобработка" раньше

Адрес проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20 (Falcon Club).

Дата проведения: 16–18 февраля 2022 года.

Контакты: +375 17 342 20 50, +375 29 625 71 25.

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