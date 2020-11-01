На несанкционированных акциях милиция делает все для безопасности граждан - ГУВД Мингорисполкома

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице собрались митингующие, определив на сегодня маршрут движения от станции метро "Парк Челюскинцев" до урочища "Куропаты", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Передвигаясь по проспекту Независимости, протестующие игнорировали правила дорожного движения и предупреждения сотрудников милиции, и неоднократно выходили на проезжую часть, мешая тем самым движению проезжающих автомобилей, блокируя дорогу, ставя под угрозу свое здоровье и сотрудников, обеспечивающих безопасность.

Тем не менее, правоохранителями принимаются необходимые меры по поддержанию порядка в столице и обеспечению общественной безопасности при проведении несанкционированного массового мероприятия.

ГУВД Мингорисполкома в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений законодательства, ответственности за противоправные действия, а также о возможности применения в отношении нарушителей физической силы и специальных средств. Незнание нормативных правовых актов и/или их отдельных предписаний не освобождает от ответственности и применения мер принуждения.-0-