В Минске стартовал молодежный форум IT Youth-2021

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный республиканский молодежный форум БРСМ IT Youth стартовал в Минске в преддверии Международного дня интернета, передает корреспондент БЕЛТА.

Информационно-образовательная площадка объединила около 200 администраторов интернет-сообществ Белорусского республиканского союза молодежи, молодых блогеров, начинающих web-журналистов из всех регионов страны.

Как рассказала официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Наталья Столпинская, центральным мероприятием форума станет открытый диалог "Информационная безопасность: контроль и способы защиты данных".

"Вопрос об обновлении концепции национальной безопасности в условиях новых вызовов времени был поднят Президентом на VI Всебелорусском народном собрании. В связи с этим главной темой для обсуждения станет политика информационной безопасности. Вместе с ребятами в дискуссии примут участие профессиональные эксперты из "Белтелекома", Министерства обороны, политологи. Участники форума уже высказали мнение, что их волнует несколько категорий информационной безопасности. Например, техническая и психологическая информационная безопасность, - рассказала Наталья Столпинская. - Учитывая, что мы живем в век информационных технологий, ребятам необходимо знать, какую информацию и как размещать ее в сетях, чтобы обезопасить себя. Конечно же, они хотят знать, как правильно позиционировать в интернете свое отношение к происходящему, чтобы не стать жертвой кибербуллинга. Обсудим, как ему противодействовать, как это пережить психологически и двигаться дальше".

По словам координатора проекта, на дискуссионной площадке планируется обсуждение ключевых аспектов дальнейшего развития в информационном и техническом плане в Беларуси, что в ближайшее время ожидается и как это будет регулироваться.

После открытого диалога участников форума ожидает образовательная программа, включающая работу в кластерах по основам интернет-маркетинга и SMM-продвижения; определению целевой аудитории, каналов коммуникации и способов взаимодействия с подписчиками; визуальной составляющей медиапроекта; созданию медиаструктуры и построению ее работы на примере медиацентра БНТУ; интернет-безопасности в цифровой среде.

"Безусловно, ребята очень ждут торжественную церемонию вручения интернет-премии БРСМ IT Youth по итогам 2020 года. На этот раз она будет присуждена в 12 номинациях, в том числе за лучшие группы в социальных сетях молодежной организации "ВКонтакте", аккаунты в Instagram и Telegram", - дополнила Наталья Столпинская.-0-

Фото организаторов