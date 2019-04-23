В Минске стартовал республиканский проект "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы"

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи диалогом поколений дал старт республиканскому патриотическому проекту "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы". Мероприятие прошло во Дворце культуры ветеранов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками диалога поколений стали ветераны Великой Отечественной войны и финалистки республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019", который уже 26 апреля пройдет в белорусской столице.

"Мы готовимся к великим праздникам - Дню Победы и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Белорусы много пережили и внесли большой вклад в общую Победу. Беларусь помнит, какой ценой досталось нам мирное небо над головой, помнит всех, кто отдал за него свои жизни, ковал Победу в тылу враг. Сегодня вместе с БРСМ ветераны дали старт республиканскому патриотическому проекту "Цветы Великой Победы". Его символ - красно-зеленая ленточка и яблоневый цвет. Этот символ предложила нам молодежь, и мы его приняли, полюбили, а иначе и быть не могло. "Цветы Победы" напоминают нам о тех ярких днях, когда мы праздновали Великую Победу. Для нас эти цветы яблони олицетворяли тогда расцвет сил, энергии, ведь даже сама природа радовалась этой бесценной Победе", - сказал председатель Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев.

Он отметил, что современная молодежь - продвинутая, энергичная, отзывчивая, и ему по душе, то что БРСМ развивает волонтерское движение "Доброе сердце". "Молодые люди не только заботятся о ветеранах, но и изучают истории своих прадедов. Мы искренне благодарны молодежи за то, что она чтит подвиг дедов и по велению души помогает старшему поколению, тем, кто защищал наше Отечество", - подчеркнул Анатолий Адоньев.

Как отметила секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич, проект "Цветы Великой Победы" инициирован БРСМ в 2015 году и перерос в социальную акцию, объединившую сотни тысяч людей по всей стране. "Красно-зеленая ленточка с яблоневым цветом стала символом преемственности поколения победителей и молодых современников. Наш проект объединил не только молодежь, но и все поколения белорусов - людей разных профессий и возрастов. Сегодня, в частности, диалог поколений открыла группа "Провокация" песней Анатоля Чепикова "Цветы Великой Победы", - сказала она.

Диалог поколений прошел в теплой атмосфере за чашкой чая. Ветераны поделились воспоминаниями о том, как защищали и освобождали Беларусь от фашистских захватчиков, завоевывали Великую Победу. Атмосферу особой душевности встречи создало совместное исполнение популярных военных песен под баян. Не обошлось и без традиционных подарков: участницы популярного студенческого проекта подарили ветеранам сладкие подарки с брендом проекта "Цветы Великой Победы".-0-

Фото Оксаны Манчук