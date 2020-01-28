В Минске стартовал цикл мероприятий, посвященных городам Палестины

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-палестинский вечер "Вифлеем - портрет из храмов, символов и красоты" сегодня состоялся в минском Доме дружбы. Он открыл цикл мероприятий, посвященных городам Палестины, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова предложила гостям познакомиться со значимыми местами Палестины, в частности Вифлеемом.

Ответственный секретарь общества "Беларусь-Палестина" Олеся Доменникова рассказала об истории и особенностях архитектуры главной достопримечательности города - базилике Рождества Христова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси Халед Арикат подчеркнул, что Вифлеем - это святое место не только для палестинцев, но и для всего мира.

Участники также посмотрели видеоролики о базилике, Поле пастушков, Молочной пещере, пещере св.Иеронима. На вечере прозвучали стихи о палестинской культуре, были исполнены белорусские и палестинские народные танцы.-0-

Фото Алины Гришкевич