В Минске установили новые "дорожные" знаки – что за они?

Возле торговых центров Green City и Dana Mall появились необычные "дорожные" знаки. Их установили в рамках кампании "Покед, пакет". Так инициаторы кампании государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" и движение "Цель 99" просят белорусов покупать меньше пластиковых пакетов, чтобы планета не превратилась в огромную свалку.

Кампания по минимизации использования пластика "Покед, пакет" началась в июне этого года. Не так давно она отразилась в социальной рекламе на улицах белорусских городов. На билбордах возле больших магазинов, на дверях торгового центра Galleria Minsk, на автобусных остановках, в вагонах метро – во всем городском пространстве появлялись месседжи "Покед, пакет" как напоминание вдумчиво относиться к покупке пакетов на кассах и потреблению пластика в целом. Инициаторы проекта в первую очередь учитывали точки, в которых люди покупают наибольшее количество пластиковых пакетов: это торговые центры и гипермаркеты. Также готовится к выходу на телевидении мультипликационный рекламный ролик.

Знаки возле Green City и Dana Mall простоят до конца октября.

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