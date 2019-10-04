В Минске во Дворце Республики чествовали лучших педагогов страны

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество живет в динамичное время, когда развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования, однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко педагогам страны, текст которого зачитала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время торжественного собрания во Дворце Республике, приуроченного ко Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником, адресовав им слова особой благодарности за высокий профессионализм, верность долгу и призванию. "Ваш великий труд требует полной самоотдачи, благородства души, терпения и безграничной любви к детям, - говорится в поздравлении. - Опираясь на традиции и духовные ценности народа, вы определяете завтрашний день страны. Ведете своих учеников к вершинам знаний, формируете личности, воспитываете настоящих патриотов - граждан Отечества. Убежден, что авторитет и высокий статус учителя в обществе - залог успешного будущего государства".

Во время концерта

"Мы живем в динамичное время: развивается наука, совершенствуются методики, обновляется содержание образования. Однако даже самые современные информационные технологии никогда не заменят живого общения с учителем", - подчеркивается в поздравлении.

Сегодня во Дворце Республики в Минске чествовали лучших педагогов со всей страны. Из рук Натальи Кочановой они получили почетные грамоты Администрации Президента. Группа учителей отмечена благодарностями премьер-министра, грамотами Национального собрания, награждена нагрудными знаками "Отличник образования".

Кроме того, в преддверии профессионального праздника для педагогов из разных регионов Беларуси была организована экскурсия по Дворцу Независимости. В ней приняли участие 60 преподавателей, среди которых были представители как старшего поколения, так и молодые специалисты, недавно начавшие профессиональную карьеру. Они ознакомились с интерьерами одного из символов белорусской государственности - Дворца Независимости, побывали в залах, где вручаются государственные награды, проходят совещания главы государства и принимаются важнейшие для развития страны решения.-0-

Фото Оксаны Манчук