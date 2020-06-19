В Минске во время ремонта дорог особое внимание уделят просадкам грунта и люкам

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проведут инвентаризацию люков и просадок в границах дорожного полотна. Такие препятствия для водителей будут устранять при замене и реконструкции проезжей части. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на рабочем заседании по благоустройству, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании было отмечено, что зачастую во время ремонта и замены дорожного полотна не ведутся работы по углублению водопроводных люков, ливневок, не устраняются и просадки грунта, что вызывает недовольство со стороны водителей. Александр Дорохович призвал провести инвентаризацию таких объектов, составить графики работ, согласно которым балансодержатели начнут их приводить в порядок.

"Нужно, чтобы была проведена работа по городу: все вот такие люки, просадки были положены на бумагу. И в течение месяца все эти места не за бюджетные деньги все будут приведены в порядок", - сказал Александр Дорохович. Он добавил: "В Минске будут жестко контролироваться расходы средств налогоплательщиков. Ни копейки средств не будет заплачено за некачественную работу. Например, асфальт должен быть уложен строго по технологии и пролежать столько лет, сколько положено по ТКП - от четырех до восьми лет", - подчеркнул зампредседателя Мингорисполкома.-0-