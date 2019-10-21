В Минске впервые пройдет специализированная dog-friendly-выставка зооиндустрии "МирЗоо"

Кулинарный баттл кормов, ресторан для питомцев, курсы "Золотой хозяин", фестиваль креативного груминга, виртуальные путешествия и многое другое – с 25 по 27 октября 2019 года в Футбольном манеже.

На одной площадке соберутся производители и поставщики товаров и услуг для домашних и декоративных животных, птиц, рыб, рептилий, ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, грумеры, кинологи и фелинологи, заводчики, зоозащитные организации. На площади 3 000 квадратных метров представят более 200 мировых брендов.

Как сообщила PR-менеджер компании-организатора Ольга Мурашковская, выставка будет носить не только презентационный характер. Ее важной особенностью и основной задачей является повышение в обществе социальной ответственности перед животными, формирование культуры содержания и ухода за питомцами. На мероприятии будут организованы семинары, лекции и мастер-классы от отечественных и зарубежных экспертов отрасли. Особое внимание уделят профилактике и лечению заболеваний домашних животных: представители ветеринарных клиник подготовили ряд полезных семинаров. Прямо на месте можно будет получить бесплатные консультации и ценные советы от специалистов.

Для привлечения внимания к ответственному содержанию животных МБООПЖ "ЗООшанс" и организационный партнер выставки ООО "ТИАН групп" на выставке подведут итоги флешмоба #ДРУГВОФИСЕ, присоединиться к нему в "Инстаграм" можно до 25 октября. Победитель получит ценный приз от ООО "ТИАН групп".

Темы общемировых трендов в отрасли, состояния и перспектив развития белорусской зооиндустрии отечественные и зарубежные игроки рынка обсудят в рамках насыщенного бизнес-блока. Ведущими спикерами деловой программы станут такие компании, как ООО "ТИАН групп", ООО "ЗТС Плюс", ООО "ТриолБел", ООО "Ветторгпартнер", VAFO PRAHA s.r.o., Royal Canin, ТУП "ВетКорКомпани", АО "Агробиопром", ЧТУП "ВВП-ЗооВет", ООО "Компания Акана", ООО "Мединг Групп", ветеринарные клиники "АйбиВЕТ" SAS Animal Service, "Главное хвост", "Доктор Вет" и другие. Присоединиться к дискуссии может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись по ссылке http://mirzoo.by/programma/.

Выставка будет насыщена и различными интерактивными мероприятиями:

Кулинарный баттл кормов под патронажем Рихарда Маковца - менеджера по развитию в Европе компании Champion PetFoods (Канада). В интерактивной форме ООО "Компания Акана" прямо на площадке приготовит корм и подробно расскажет об основных преимуществах биологически соответствующих рационов и их отличии от других кормов. Кроме того, у всех гостей выставки будет уникальная возможность получить консультации известных зарубежных экспертов. А приятным бонусом для гостей станут подарки от компании.

Виртуальное путешествие "Из Минска в Канзас" и дегустация лакомств - от компании "Ветторгпартнер". Доли секунды – и VR-очки перенесут вас за тысячи километров, в самое сердце Hills Pet Nutrition! Вас ждет незабываемая экскурсия по ветеринарному центру в США. Вы познакомитесь с его обаятельными обитателями – кошками и собаками, которые участвуют в процессе создания рационов питания Hills.

Формат Dog friendly – под контролем клиники "Доктор Вет", на выставочной площадке которой каждый сможет получить консультации от ветеринарных врачей. Станьте "Золотым хозяином" на курсах от профессионалов с ценными советами и интересными примерами из практики. А питомцев на стенде ожидает сюрприз – для них будет работать самый настоящий итальянский ресторан. А маэстро шеф-повар расскажет о новых кушаньях для кошек и собак.

Также гостей ждет необычный квиз Purina Pro Plan EDITION, в котором участникам нужно будет проявить находчивость в 3 увлекательных раундах, удобная лаундж-зона и фотозона бренда.

Также в программе:

- Презентации новинок зооиндустрии;

- Фестиваль креативного груминга;

- Конкурс по грумингу "Ми-ми-мишки" (азиатский стиль в груминге);

- Квалификационные соревнования по кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и НТМ (движение рядом под музыку);

- "БЭБИ ДОГ" с пеленок (опытный ветеринар, кинолог и грумер расскажут и покажут, как правильно ухаживать за щенком);

- Акция "Подарим друга" (приятный бонус – снабжение всем необходимым для ухода и содержания и годовой сертификат на обслуживание в ветеринарной клинике);

- Показ модной одежды для питомцев;

- Зооярмарка;

- Зона аквариумистики и террариумистики;

- Приятные бонусы от участников.

Подробная программа выставки и регистрация здесь http://mirzoo.by/programma/.

Организационный партнер выставки: ООО "ТИАН групп".

Организационный партнер площадки "Груминг": Центр зооуслуг "Счастливый питомец".

Ждем вас с 25 по 27 октября в Футбольном манеже по адресу:

г. Минск, пр. Победителей, 20/2

Сайт выставки http://mirzoo.by

Организатор – компания "ЭкспоСистемс":

+375 (17) 342 20 50

+375 (29) 625 71 25

info@exposystems.by

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