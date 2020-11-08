8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрыто несколько станций метро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского метрополитена.

"8 ноября в 11.10 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты все станции третьей линии, станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Немига", "Фрунзенская". Поезда следуют без остановки на данных станциях. На станции "Площадь Ленина" закрыт вестибюль 2 (вход со стороны Площади Независимости), поезда на данной станции останавливаются", - говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-