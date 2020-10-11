В Минске временно закрыты 4 станции метро

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход временно закрыты 4 станции метро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"Сегодня в 13.35 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская", "Немига" и "Площадь Победы". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-