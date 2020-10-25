25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрываются 12 станций метро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрываются станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.-0-