В Минске вручат премию в сфере корпоративной социальной ответственности

Вручение премии в области КСО "Социально-ответственный бизнес" пройдет в Минске 27 мая 2020 года. Организаторы приглашают социально-ответственные белорусские компании к подаче заявок на конкурс. Прием заявок уже начался.

Премия направлена на поддержку проектов социально-ответственного бизнеса и развитие в Беларуси принципов КСО. Вопросы социальной ответственности и деловой репутации бизнеса сегодня выдвигаются на первый план. Согласно исследованию американской компании Nielsen в 2018 году, 66% онлайн-потребителей в мире и 61% в России готовы переплачивать за продукцию компаний, заботящихся об обществе и окружающей среде. И уже сегодня 65% всех продаж товаров широкого потребления (FMCG) было осуществлено производителями, которые открыто выражают свою социальную ответственность.

"Ответственность бизнеса, проблемы экологии и изменения климата, устойчивое развитие становятся главными темами разговора мировой бизнес-элиты, - отмечает кандидат экономических наук Екатерина Глазовская. - Siemens и Microsoft заявили, что собираются стать углеродно нейтральными к 2030 году, Nestle вложит миллионы в биоразлагаемую упаковку. Инвестиционные фонды все чаще заявляют, что не будут вкладывать в компании, наносящие ущерб окружающей среде".

Социально-ответственное предприятие становится на голову выше конкурентов. В такой компании растет вовлеченность персонала и повышаются продажи, ведь и потребитель сегодня более осознанно подходит к выбору товаров и услуг.

"Премия поможет вам на всю страну заявить о себе как о социально-ответственном предприятии. А это репутация, которая является конкурентным преимуществом", - отмечает издатель журнала where Minsk Инна Василенко.

Организаторы премии: городской журнал where Minsk (15 лет на рынке) при участии Белорусского общества Красного Креста (специальная номинация - "Миссия милосердия"), ЮНИСЕФ в Беларуси (специальная номинация - "Дети"). Специальная

номинация - "Устойчивое развитие" - будет отмечена представительством ООН в Беларуси.

Номинации премии:

• "Лучший КСО-проект. Взаимодействие с местным сообществом";

• "Лучший КСО-проект. Благотворительность";

• "Лучший КСО-проект. Окружающая среда";

• "Лучший КСО-проект. Культура";

• "Лучший КСО-проект. Спорт";

• "Лучший КСО-проект. Образование";

• "Лучший КСО-проект. Корпоративное образование";

• "Лучший КСО-проект. Корпоративное волонтерство";

• "Лучший КСО-проект. Здоровый образ жизни";

• Специальная номинация от представительства ООН "Лучший КСО-проект. Устойчивое развитие";

• Специальная номинация от Белорусского общества Красного Креста "Лучший КСО-проект. Миссия милосердия";

• Специальная номинация от ЮНИСЕФ в Беларуси "Лучший КСО-проект. Дети";

• Специальный приз от РАБОТА.TUT.BY.

Заполните заявку на участие на сайте whereminsk.by или отправьте на почту where@spn.by до 1 мая.

Награждение победителей - 27 мая 2020 года.

Информационный партнер премии - Белорусское телеграфное агентство.