В Минске задержали троих наркосбытчиков

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Столичные правоохранители задержали троих наркосбытчиков. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Минчане в возрасте 22-26 лет около трех месяцев работали на один и тот же интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. В их обязанности входило получение оптовой партии наркотиков, их расфасовка на мелкие дозы, а в последующем - распространение на территории Минска и Минской области.

Двоих дилеров задержали во время транспортировки партии запрещенных веществ. У задержанных при себе находилось 300 полимерных пакетиков для фасовки наркотиков, 100 г гашиша, электронные весы, а также специальный камуфляж для маскировки наркотика.

Позже в лесном массиве Смолевичского района был задержан третий закладчик. 26-летний житель столицы указал на тайник, в котором хранился гашиш. Кроме того, при осмотре места жительства минчанина сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли амфетамин и марихуану. В ходе разбирательства сбытчик признался, что успел разложить запрещенные вещества на территории столицы.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.-0-