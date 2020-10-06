В Минске завершились информационно-презентационные мероприятия по продвижению российских изданий

С 2 по 3 октября 2020 в городе Минске (Республика Беларусь) в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) по заказу Россотрудничества проходила "Выставка российской книги", направленная на популяризацию российских изданий: учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов. Организатором мероприятий выступила Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования".

Основной целью выставки стала поддержка русского языка и образования на русском языке в школах Республики Беларусь, их продвижение за счет массового использования учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов, художественной литературы российских авторов и доступа к электронным библиотекам российских литературных изданий и ресурсам по русскому языку, литературе, культуре, истории России.

На выставке были представлены книги ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске современной учебной и художественной литературы ("Детская литература", Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), "Союз Художников", "ИКАР", "1 сентября", "Русский язык. Курсы", "Мозаика-Синтез", "Проспект", "Росток", "Престиж Бук"). В качестве докладчиков выступили Е.Г. Воробьева (Издательство "Союз Художников"), А.С. Соловейчик, (ИД "Первое сентября"), Г.В. Векшин (ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"), О.А. Черлова (автор, руководитель учебно-методических проектов СПб издательства "Союз художников"), Е.Н. Денисенко (Издательство "Русский язык". Курсы), Р. Х. Садыкова (автор учебников для школ, 1–4 класс, Московский педагогический государственный университет), Юматова Д.Б. (автор программ обучения, методических пособий, Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний").

Специальным гостем мероприятия стал один из авторов проекта "Смешарики" И.М. Шевчук, член Союза писателей России.

В рамках деловой программы "Выставки российской книги" были организованы встречи с авторами художественной литературы, авторами учебников и учебных пособий, проведены семинары, мастер-классы, интерактивные игры по русскому языку.

"Выставку российской книги" посетили учащиеся и преподаватели школ, функционирующих на территории Республики Беларусь, соотечественники, проживающие в Республике Беларусь, переводчики, представители средств массовой информации и другие заинтересованные граждане Республики Беларусь, в том числе слушатели курсов русского языка при представительстве Россотрудничества в городе Минске. Экспозицию посетило более 600 человек.

Участники мероприятий выразили организаторам выставки глубокую благодарность и искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения информационно-презентационных мероприятий и надежду на дальнейшее продолжение совместной работы, направленной на популяризацию российских изданий в Республике Беларусь.-0-

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