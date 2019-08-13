В минских заведениях пройдет первый гастрофестиваль супов "ХА-ХА"

С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо харчо, либо холодник. Отсюда и название – "ХА-ХА". Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом – бутылочкой воды "Боржоми". Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль "Тбілісоба", который в этом году пройдет под лозунгом "Свята с грузінскім/беларускім характарам" и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.

Смотрите, как можно оригинально пообедать на этой неделе:

ХАрчо

1. Бистро Gruzin.by

Где: ул. Ложинская, 4; Новодворский сельсовет, 82

Сколько: 12 руб. 55 коп.

Сет "Катули гемо" (перевод с груз. – "Грузинский вкус"): острый суп харчо, хачапури по-аджарски, "Боржоми".

2. Лаунж-кафе "Чайхана"

Где: Сурганова, 61; Старовиленская, 4

Сколько: 15 руб.

Сет "Однажды в Грузии": харчо, хачапури по-аджарски, "Боржоми".

3. Кафе-пекарня "Пекаридзе"

Где: ул. Платонова, 45

Сколько: 9 руб.

Сет "Харчо от души": харчо с дегустационным сетом хачапури, "Боржоми".

4. Ресторан "Тифлисъ" + кафе Chito ("Чито")

Где: ул. Толбухина, 3; ул. Интернациональная, 25 А

Сколько: 7 руб.

Сет "Грузинский вкус": харчо, лепешка шоти, "Боржоми".

5. Бистро "Хинкали искали"

Где: проспект Независимости, 40

Сколько: 9 руб.

Сет "Горячая Грузия": харчо на баранине, лепешка шоти, "Боржоми".

Холодники

1. Ресторан "Butler" + гастропаб "Bernardin"

Где: ул. Герцена, 4; ул. Кирилла и Мефодия, 8

Сколько: 7 руб.

Сет "Дружба народов": холодник с картофельными дольками, "Боржоми".

2. Ресторан "Медвежино"

Где: ул. Одоевского, 117

Сколько: 7 руб.

Сет "Беларускi смак": холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель, "Боржоми".

3. Ресторан "Раковский бровар"

Где: ул. Витебская, 10

Сколько: 7 руб.

Сет "Холоднидзе с Боржомидзе": свекольный холодник, отварной картофель, "Боржоми".

4. Ресторан "Гостиный двор"

Где: ул. Советская, 17

Сколько: 12 руб. 50 коп.

Сет "Холодник по-пански": холодник, печеный картофель с лесными грибами, "Боржоми".

5. Ресторан "У Франциска"

Где: пр. Независимости, 19

Сколько: 7 руб.

Сет "Смачна есцi": бабушкин холодник, картофельные дольки, "Боржоми".

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