В минских заведениях пройдет первый гастрофестиваль супов "ХА-ХА"

С 13 по 18 августа в Минске пройдет гастрофестиваль супов с национальным характером: 12 заведений будут готовить либо харчо, либо холодник. Отсюда и название – "ХА-ХА". Участвуют 6 ресторанов белорусской кухни и 6 грузинской. Каждый сет будет дополнен комплиментом – бутылочкой воды "Боржоми". Таким образом кафе и рестораны города анонсируют пятый, юбилейный фестиваль "Тбілісоба", который в этом году пройдет под лозунгом "Свята с грузінскім/беларускім характарам" и будет посвящен дружбе Беларуси и Грузии.
Смотрите, как можно оригинально пообедать на этой неделе:
1. Бистро Gruzin.by
Где: ул. Ложинская, 4; Новодворский сельсовет, 82
Сколько: 12 руб. 55 коп.
Сет "Катули гемо" (перевод с груз. – "Грузинский вкус"): острый суп харчо, хачапури по-аджарски, "Боржоми".
2. Лаунж-кафе "Чайхана"
Где: Сурганова, 61; Старовиленская, 4
Сколько: 15 руб.
Сет "Однажды в Грузии": харчо, хачапури по-аджарски, "Боржоми".
3. Кафе-пекарня "Пекаридзе"
Где: ул. Платонова, 45
Сколько: 9 руб.
Сет "Харчо от души": харчо с дегустационным сетом хачапури, "Боржоми".
4. Ресторан "Тифлисъ" + кафе Chito ("Чито")
Где: ул. Толбухина, 3; ул. Интернациональная, 25 А
Сколько: 7 руб.
Сет "Грузинский вкус": харчо, лепешка шоти, "Боржоми".
5. Бистро "Хинкали искали"
Где: проспект Независимости, 40
Сколько: 9 руб.
Сет "Горячая Грузия": харчо на баранине, лепешка шоти, "Боржоми".
1. Ресторан "Butler" + гастропаб "Bernardin"
Где: ул. Герцена, 4; ул. Кирилла и Мефодия, 8
Сколько: 7 руб.
Сет "Дружба народов": холодник с картофельными дольками, "Боржоми".
2. Ресторан "Медвежино"
Где: ул. Одоевского, 117
Сколько: 7 руб.
Сет "Беларускi смак": холодник в кувшине из печеной свеклы со свежими огурчиками, зеленью и яйцом перепела, томленый картофель, "Боржоми".
3. Ресторан "Раковский бровар"
Где: ул. Витебская, 10
Сколько: 7 руб.
Сет "Холоднидзе с Боржомидзе": свекольный холодник, отварной картофель, "Боржоми".
4. Ресторан "Гостиный двор"
Где: ул. Советская, 17
Сколько: 12 руб. 50 коп.
Сет "Холодник по-пански": холодник, печеный картофель с лесными грибами, "Боржоми".
5. Ресторан "У Франциска"
Где: пр. Независимости, 19
Сколько: 7 руб.
Сет "Смачна есцi": бабушкин холодник, картофельные дольки, "Боржоми".
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.284 BYN
|2.286 BYN
|USD
|2.0419 BYN
|2.039 BYN
|2.043 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.106 BYN
|3.113 BYN