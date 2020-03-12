12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минской гимназии на индивидуальное обучение перевели один класс, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Минске проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по выявлению контактов первого и второго уровня граждан, у которых взяты тесты на COVID-19. Мероприятия проводятся для организации своевременного медицинского наблюдения. "Во время эпидрасследования на один день (13 марта) на индивидуальное обучение переведен один класс гимназии №20", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Белгосуниверситете проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня. "Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, направлена в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID. Заболевших среди студентов нет. Университет и остальные вузы работают в обычном режиме", - сказали в Минздраве.-0-

В БГУ проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня "Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, направлена в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID19. Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме", - рассказали в ведомстве.