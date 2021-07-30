В Минской области 3-7 августа пройдут мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Минской области с 3 по 7 августа проведет комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В первом полугодии в регионе зарегистрировано 25 убийств и 63 факта причинения тяжких телесных повреждений, из которых 7 и 6 соответственно совершены в отношении членов семьи. "Анализ показывает, что значительное количество преступных деяний данной категории совершается гражданами, злоупотребляющими алкогольными напитками, неработающими", - подчеркнули в ведомстве.

При проведении комплекса мероприятий сотрудниками милиции будет усилен контроль в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем, в том числе семейных дебоширов, также запланированы мероприятия общего профилактического характера. "Совместно с представителями ЖКХ будут проводиться отработки квартир и домов с репутацией притонов с применением к проживающим в них гражданам мер профилактического воздействия. Также будет активизирована работа по направлению граждан, страдающих алкоголизмом, в лечебно-трудовые профилактории. В текущем году в ЛТП изолированы уже 457 хронических алкоголиков, из которых 207 - семейные скандалисты", - рассказали в УВД.

Дополнительный контроль будет организован в отношении лиц, уже попавших в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, состоящих на учете.

Планируются внеочередные заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка.

"По всем фактам нарушений общественного порядка, в первую очередь распития спиртного в неустановленных местах, наличии в жилом секторе притонов, жильцы и посетители которых нарушают спокойствие соседей, а также семейных скандалистов, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в ведомстве.-0-