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10:45 В Минской области с начала года в ДТП травмированы семь детей Общество
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24 марта 2021, 10:45

В Минской области с начала года в ДТП травмированы семь детей

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на территории Минской области произошло 6 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 7 несовершеннолетних получили травмы. Во всех происшествиях водители нарушили пункт ПДД о безопасной перевозке пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция 26 марта организует Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Ремень пристегни - жизнь сбереги". Акция проводится для профилактики дорожно-транспортных происшествий, недопущения фактов нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе и несовершеннолетних, пропаганды использования средств пассивной безопасности (ремни, шлемы, детские удерживающие устройства).

Статистика ДТП показывает, что 80% водителей и пассажиров, которые пользовались ремнем безопасности, попав в ДТП, не получили никаких ранений. Европейские ученые доказали, что в 21 стране применение ремней безопасности способствовало сокращению числа ДТП с тяжелыми травмами и смертельным исходом на 60-80 %, а с менее тяжелыми - на 40-60 %. Французские специалисты установили, что в случае фронтального столкновения применение ремней безопасности в 9 раз снижает вероятность получения тяжелых или смертельных ранений головы у пассажиров, находящихся на передних сиденьях.

"Многие водители жалуются, что, пристегнувшись, за рулем чувствуют себя некомфортно, это мешает им управлять автомобилем. Но есть и те, которые, наоборот, не пристегнувшись, ощущают дискомфорт и незащищенность. Люди, задумывающиеся о безопасности, начинают неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. Иногда, когда водитель не пристегнут, при незначительном ДТП у автомобиля нет серьезных повреждений, а человек получает тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в ГАИ.

Ответственность за безопасность маленьких пассажиров ложится на их родителей. К сожалению, некоторые взрослые не понимают элементарных вещей в вопросах безопасности и тем самым подвергают риску здоровье и жизни несовершеннолетних пассажиров.

Согласно п.178 ПДД, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием: детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, - в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, - в возрасте от 5 до 12 лет. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных в ч.1 настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен. Допускается использование не только так называемых "детских кресел", но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. За нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.6 ст.18.13 КоАП в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ (1 БВ - Br29).

"Уважаемые водители, позаботьтесь заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Не забывайте сами пристегиваться. Помните, это поможет сохранить вам и другим жизнь и здоровье", - добавили в ГАИ.-0-

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