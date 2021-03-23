В Минской области в 2020 году тяжелые производственные травмы получили 120 работников

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области уделяет особое внимание расследованию фактов травмирования и гибели граждан на производстве, на системной основе проводится анализ причин и условий, способствующих их наступлению. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В 2020 году в Минской области получили тяжелые производственные травмы 120 работников (в 2019 году - 119). Отмечается, что указанные показатели являются самыми высокими в республике и составляют 18,4% от всех лиц, получивших тяжелые травмы в стране. В анализируемый период в организациях коммунальной формы собственности произошло 47 несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам.

Рост количества несчастных случаев, приведших к тяжелым производственным травмам, отмечен в организациях Логойского (с 0 в 2019 году - до 4 в 2020 году), Пуховичского (с 3 до 9), Молодечненского (с 8 до 10), Любанского (с 4 до 8), Солигорского (с 17 до 20), Дзержинского (с 4 до 9), Несвижского и Узденского (с 0 до 2) районов области.

Особую тревогу вызывает нахождение работников в момент травмирования в состоянии алкогольного опьянения. Так, в 2020 году, с учетом квалифицированных как непроизводственные, в момент несчастного случая нетрезвыми были 24 работающих (в 2019 году - 21). Тяжело травмированы в состоянии алкогольного опьянения 12 работающих (2019 - 17).

В ведомстве обратили внимание, что 24% несчастных случаев со смертельным исходом и 16,4% несчастных случаев, которые привели к тяжелым производственным травмам, произошли из-за нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента. На территории Минской области за указанный период на предприятиях произошло 26 случаев травмирования работников при работе и обслуживании различного рода станков, из них два - смертельных.

Особое беспокойство вызывают деревообрабатывающие предприятия, в том числе с частной формой собственности. "Наниматели зачастую не уделяют должного внимания надлежащей комплектации станков, наличию защитных ограждений, допускают внесение различного рода изменений, а в ряде случаев используют в работе самодельное оборудование. Лица, допускаемые к работе на нем, не проходят надлежащего обучения и не в полной мере осведомлены о принципах работы таких станков", - подчеркнули в СК.

Так, следственное управление УСК по Минской области расследует уголовное дело о нарушении правил охраны труда. По предварительной информации, 29-летний станочник деревообрабатывающих станков одного из частных предприятий Воложинского района 11 августа 2020 года при работе на станке был смертельно травмирован в результате выброса доски. По заключению судебно-технической экспертизы, причинами несчастного случая послужили отсутствие защитных устройств и ограждений в зоне обработки деревообрабатывающего оборудования, а также нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Станок эксплуатировался без какой-либо документации на него. В отношении 43-летнего директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Кроме того, Крупским РОСК завершено расследование уголовного дела о служебной халатности. По данным следствия, 55-летний директор одного из предприятий района, являясь ответственным за организацию охраны труда, допустил официально не трудоустроенного 58-летнего мужчину к работе на деревообрабатывающих станках. Последний 4 мая 2020 года около 15.30 помогал на пилораме. Доска отскочила от движущего механизма станка и ударила в грудь мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В ходе расследования установлено, что деревообрабатывающий станок находился в неисправном состоянии, поскольку в опасных местах защитные ограждения отсутствовали, а кнопка аварийной остановки отсутствовала вовсе.

Приговором суда Крупского района от 10 февраля 2021 года директор предприятия осужден к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

"Таким образом, проведенный анализ показал, что в отдельных организациях Минской области работа по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда при обслуживании, ремонте, эксплуатации оборудования, станков организована на неудовлетворительном уровне, контроль за соблюдением работниками требований безопасности труда со стороны должностных лиц нанимателя неэффективен", - говорится в сообщении.

Информация об этих и иных фактах производственного травматизма направлена УСК по Минской области в областной исполнительный комитет для рассмотрения, а также принятия дополнительных мер организационного характера, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда, укрепление производственной дисциплины. Следователи обращают особое внимание руководителей организаций, организаций, подотчетных Минскому областному исполнительному комитету, на состояние эксплуатируемого оборудования (станков) и необходимость доведения до работников информации о произошедших несчастных случаях.-0-